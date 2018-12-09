Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс

Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний перед приостановкой операционной деятельности рейс . Борт перевозчика прибыл из Хайкоу в Челябинск.

Ранее авиакомпании "ИрАэро" объявила о приостановке программы полетов в китайские города Санья и Хайкоу, расположенные на остров Хайнань. Причина - долги туристического оператора "Жемчужная река", передает ТАСС. Ростуризм намерен завтра провести межведомственное совещание с участием Минтранса и Росавиации и решить вопрос о доставке домой российских туристов.

По данным Ростуризма, все туристы, которые находятся в Китае по линии туроператора "Жемчужная река", имеют обратные билеты, что "по закону означает обязанность авиаперевозчика вернуть всех туристов в указанные в билетах даты".