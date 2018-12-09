В российских аэропортах введут автоматический паспортный контроль

Сейчас на каждого пассажира закладывается по три минуты для прохождения контроля на границе. Новые технологии позволят сократить время на эту процедуру. Автоматический проход способен пропустить до трех человек в минуту, такую скорость обеспечат не менее пяти кабин паспортного контроля, подсчитал руководитель департамента программно-технического обеспечения госорганов Центра "Авангард" Александр Лопаткин.
Работа с пассажиром начнется с момента покупки билета и появления о нем первичной информации в системе перевозчика. Эти данные сразу поступят на пункт пропуска для принятия предварительного решения о пропуске пассажира через автоматизированную систему контроля. Это позволит ему пройти самостоятельную регистрацию пересечения госграницы.
На автоматизированный паспортный контроль планируется допускать граждан России старше 18 лет, имеющих биометрический загранпаспорт второго поколения и выше (чип паспорта содержит биометрическую информацию: изображение лица, отпечатки пальцев или скан радужной оболочки глаза). Система считает данные в паспорте и сверит их с оригиналом, проведет верификацию личности и примет решение, выпускать гражданина за границу или нет. Иностранные граждане могут быть допущены на автоматический паспортный контроль в случае, если система будет иметь доступ к данным их отпечатков пальцев и радужки глаза.
Аналогичная система уже прошла тестирование в Израиле, и теперь там намерены перейти на двухуровневый автоматизированный пограничный контроль, прописав процедуру биометрической регистрации как обязательную для перехода на автоматизированный пограничный контроль.
Понятно, это и другие новации потребуют немалых затрат. Но аэропорты вполне способны повысить доходы от услуг на границе. Им уже разрешили открывать мини-отели и стойки TAX FREE в границах пунктов пропуска. Можно также размещать рекламу, устанавливать платежные терминалы, аптечные киоски. Но на это надо дать разрешение.
Особое внимание предлагают обратить на массовое использование ВИП-залов (залов повышенной комфортности). Об этом на конференции "Воздушные пункты пропуска через госграницу" в аэропорту Внуково говорил замглавы минтранса Александр Юрчик. По расчетам, доход в федеральный бюджет от деятельности ВИП-залов только десяти крупнейших аэропортов страны составляет более миллиарда рублей в год. Может быть, и больше. Сейчас в России отказались от пограничного контроля на постоянной основе в ВИП-залах, но минтранс предлагает Международной ассоциации аэропортов проработать предложения о возврате пунктов пропуска через границу в ВИП-залы.
Сегодня в России 55 пунктов пропуска в воздушных гаванях. Статус международных неузловых аэропортов могут в скором времени получить Горно-Алтайск (Республика Алтай) и Магас (Республика Ингушетия). Для любого аэропорта открытие пункта пропуска - рост пассажиропотока, увеличение доходов за счет размещения магазинов беспошлинной торговли, общественного питания, рекламной деятельности. Также не секрет, что пассажиры, отправляющиеся на международный отдых, тратят в аэропортах больше.
Помимо этого иностранный пассажир приводит за собой и иностранную авиакомпанию. А зарубежный перевозчик требует наличия в аэропорту инфраструктуры и стандартов обслуживания, соответствующих требованиям ИАТА и ИКАО. Это заставляет аэропорты принимать новые правила игры - улучшать качество оказания услуг, предоставлять новые, совершенствовать меры безопасности. В итоге все это положительно влияет на обслуживание российских авиакомпаний и пассажиров.