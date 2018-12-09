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09.12.2018 17:16
Рубрика: Экономика

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В российских аэропортах введут автоматический паспортный контроль
Текст: Татьяна Шадрина
В российских аэропортах на пунктах пропуска через границу планируют создать автоматизированную систему паспортного контроля.
Фото: Егор Алеев / ТАСС Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Сейчас на каждого пассажира закладывается по три минуты для прохождения контроля на границе. Новые технологии позволят сократить время на эту процедуру. Автоматический проход способен пропустить до трех человек в минуту, такую скорость обеспечат не менее пяти кабин паспортного контроля, подсчитал руководитель департамента программно-технического обеспечения госорганов Центра "Авангард" Александр Лопаткин.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Работа с пассажиром начнется с момента покупки билета и появления о нем первичной информации в системе перевозчика. Эти данные сразу поступят на пункт пропуска для принятия предварительного решения о пропуске пассажира через автоматизированную систему контроля. Это позволит ему пройти самостоятельную регистрацию пересечения госграницы.

Для быстрого прохождения контроля в аэропортах нужен будет биометрический загранпаспорт с отпечатками пальцев или сканом радужной оболочки глаза

На автоматизированный паспортный контроль планируется допускать граждан России старше 18 лет, имеющих биометрический загранпаспорт второго поколения и выше (чип паспорта содержит биометрическую информацию: изображение лица, отпечатки пальцев или скан радужной оболочки глаза). Система считает данные в паспорте и сверит их с оригиналом, проведет верификацию личности и примет решение, выпускать гражданина за границу или нет. Иностранные граждане могут быть допущены на автоматический паспортный контроль в случае, если система будет иметь доступ к данным их отпечатков пальцев и радужки глаза.

Аналогичная система уже прошла тестирование в Израиле, и теперь там намерены перейти на двухуровневый автоматизированный пограничный контроль, прописав процедуру биометрической регистрации как обязательную для перехода на автоматизированный пограничный контроль.

Понятно, это и другие новации потребуют немалых затрат. Но аэропорты вполне способны повысить доходы от услуг на границе. Им уже разрешили открывать мини-отели и стойки TAX FREE в границах пунктов пропуска. Можно также размещать рекламу, устанавливать платежные терминалы, аптечные киоски. Но на это надо дать разрешение.

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Особое внимание предлагают обратить на массовое использование ВИП-залов (залов повышенной комфортности). Об этом на конференции "Воздушные пункты пропуска через госграницу" в аэропорту Внуково говорил замглавы минтранса Александр Юрчик. По расчетам, доход в федеральный бюджет от деятельности ВИП-залов только десяти крупнейших аэропортов страны составляет более миллиарда рублей в год. Может быть, и больше. Сейчас в России отказались от пограничного контроля на постоянной основе в ВИП-залах, но минтранс предлагает Международной ассоциации аэропортов проработать предложения о возврате пунктов пропуска через границу в ВИП-залы.

Сегодня в России 55 пунктов пропуска в воздушных гаванях. Статус международных неузловых аэропортов могут в скором времени получить Горно-Алтайск (Республика Алтай) и Магас (Республика Ингушетия). Для любого аэропорта открытие пункта пропуска - рост пассажиропотока, увеличение доходов за счет размещения магазинов беспошлинной торговли, общественного питания, рекламной деятельности. Также не секрет, что пассажиры, отправляющиеся на международный отдых, тратят в аэропортах больше.

Помимо этого иностранный пассажир приводит за собой и иностранную авиакомпанию. А зарубежный перевозчик требует наличия в аэропорту инфраструктуры и стандартов обслуживания, соответствующих требованиям ИАТА и ИКАО. Это заставляет аэропорты принимать новые правила игры - улучшать качество оказания услуг, предоставлять новые, совершенствовать меры безопасности. В итоге все это положительно влияет на обслуживание российских авиакомпаний и пассажиров. 

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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