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09.12.2018 11:00
Рубрика: Спорт

Боксер Василий Ломаченко объединил два титула чемпиона мира

Василий Ломаченко победил пуэрториканца Хосе Педрасу. В итоге украинец объединил пояса WBA и WBO в легком весе.

Бой продлился все 12 раундов, Ломаченко победил по очкам единогласным решением судей - 119-107, 117-109, 117-109. При этом в 11-м раунде Педраса дважды побывал нокдауне, но сумел подняться.

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Педраса стал первым боксером после Чонлатарна Пирияпиньо из Таиланда, который сумел выстоять полный бой против украинца.

После победы Ломаченко уважительно высказался о своем сопернике и рассказал о планах на будущее.

"Конечно, я хочу завоевать еще два пояса. Возможно, в следующем году у нас получится организовать бой с Майки Гарсией", - отметил он. 

Добавим, что для Ломаченко эта победа стала 12-й при одном поражении. У Педрасы второе поражение в 27 боях.

Спорт Бокс
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