Более 1550 человек задержаны в Париже в ходе протестов

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что число задержанных в ходе субботней манифестации в Париже превысило 1550 человек. По его словам, это рекорд для Парижа.

"Никогда еще в столице силами правопорядка не задерживалось такое количество людей", - отметил министр во время общения с представителями подразделений, задействованных в наведении порядка в ходе манифестаций "желтых жилетов", которые добиваются от правительства снижения налогов, увеличения минимального уровня заработной платы и выполнения ряда других требований.

Глава МВД Франции также подчеркнул, что такого результата удалось достичь благодаря более гибкой структуре использовавшихся сил, командованию, которое было приближено к происходящему на местах, и новым правилам действий, пишет ТАСС. Отмечается также, что полиция и жандармерия сумели успешно действовать при поддержке бронированной техники, "которая давно уже не использовалась во французской столице".

Специалисты также заявили, что в этот раз после манифестаций отмечено гораздо меньшее число пострадавших, а также снижение насилия.

Ранее изменить стратегию и тактику действий приказал президент Франции Эммануэль Макрон после того, как протест "желтых жилетов" первого декабря привел к большому числу раненых и серьезным погромам на Елисейских полях.