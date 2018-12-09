CNN: В США скончался один из первых афроамериканцев в ВВС страны

Американский ветеран Уилфред Дефо, служивший в составе первого в истории ВВС США подразделения афроамериканцев, скончался в Нью-Йорке на 101-м году жизни.

Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN, пишет ТАСС. Во время Второй мировой войны в составе американских ВВС были сформированы две группы, укомплектованные афроамериканцами. Это были летчики, штурманы, стрелки и авиатехники. Им было присвоено неофициальное название "Пилоты из Таскиги" (так назывался аэродром в штате Алабама, где они проходили подготовку).

Уилфред Дефо служил авиатехником. После окончания войны он работал почтальоном. В ноябре этого года 100-летний ветеран принимал участие в церемонии присвоения названия "Пилоты из Таскиги" почтовому отделению в Гарлеме.