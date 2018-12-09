Дуэт Синициной и Кацалапова стал вторым в финале Гран-при

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в соревнованиях танцевальных пар в финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Ванкувере (Канада).

Пара показала свой лучший результат в сезоне в произвольном танце, набрав 124,04 балла, пишет ТАСС. В итоге по сумме двух танцев российский дуэт получил от судей 201,37 балла и завоевал серебро.

Золотыми призерами стали Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью из США, в активе которых 205,35 балла. На третьем месте дуэт из Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, набравшие 198,65 балла.