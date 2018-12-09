Двое россиян погибли в ДТП в Египте

Новость о трагическом происшествии пришла из Египта. Там на автотрассе между столицей и популярным курортом Хургада произошла авария, в которой погибли двое наших соотечественников.

Факт ДТП со смертельным исходом подтвердили в консульском отделе посольства РФ в Каире, сообщает РИА Новости.

Столкновение произошло в районе города Рас-Гариб. По некоторым данным, автомобиль мог столкнуться с грузовиком. В консульском отделе сообщили о двух погибших и еще одном пострадавшем, который получил легкие травмы. Их имена пока не названы. Сейчас дипломаты выясняют все обстоятельства ДТП.