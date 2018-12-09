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09.12.2018 23:19
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица: У сербов один искренний союзник - это Россия

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица дал развернутое интервью изданию Blic. В ходе беседы он рассказал, что, согласно его историческим изысканиям, единственным союзником сербов была и остается Россия, термин "Великая Сербия" придуман в Лондоне, там же следует искать истинных убийц и заказчиков устранения Карагеоргия (1817). При этом знаменитый деятель искусств убежден, что новоизбранный член боснийского президиума от сербского народа Милорад Додик будет проводить в Боснии и Герцеговине (БиГ) политику стабилизации межэтнической напряженности наряду с обеспечением интересов Республики Сербской (РС).

"На основании всех книг, которые я прочитал, могу констатировать, что на протяжении всей истории мы имели только одного союзника - это Россию. И не только из-за того, что мы братья, а в числе прочего и потому, что таков был их (россиян - здесь и далее прим. "РГ") интерес. Мир изменился и здесь есть шанс для талантливых политиков, - подчеркивает режиссер. - В этих обстоятельствах и между огней Александр Вучич (президент Сербии) должен рассчитывать на тех, кто ему предопределен историей".

Кустурица задается вопросом: почему им, на Западе, мешает Россия? И сам же отвечает: "Потому что на ее территории сосредоточена треть всех мировых природных богатств".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эмир Кустурица и Горан Брегович откроют для россиян настоящие Балканы

"Как могут они получать сверхприбыли и усиливать свои локальные экономики, не осуществляя экспансию. Этот экспансионизм для нас нашел свое отражение и в "Дранг нах Остен" (Натиск на Восток), - сообщил он. - То, что нас конкретно касается - происхождение выражения "Великая Сербия" (националистическая идея пансербизма). И этот термин запатентован в Лондоне. Он появился в процессе дискуссии об объединении или дроблении территорий в целях предотвращения влияния России на Балканах…У нас распространена история, что Карагеоргия убил его кум, но, согласно историческим доказательствам, которые существуют и тщательно скрываются, место нахождения его убийцы надо искать в Лондоне, где позднее создавалась теория "Великой Сербии".

Режиссер честно поделился и своим видением современной концепции свободной Европы, где, по его мнению, умышленно формируются новые классы - хороших покупателей и хороших рабов.

"Один итальянский писатель отмечал, что Европа объединится, а ее просторы наполнятся афроазиатской кровью, так как только без национальной идентичности мы сможем стать хорошими покупателями и хорошими рабами, - указывает Кустурица. - Чингиз Айтматов в одной удивительной книге сообщал о том, как Чингисхан обычно пленил целое племя: отделял мужчин, снимал с них скальпы, и, положив им на головы только что содранную кожу, отправлял их в тундру. И тот, кто переживал этот ад, лишался памяти и становился идеальным рабом. Аналогичная концепция заложена и в идеологии свободной Европы".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Кустурица: Каждый, кто любит Россию, - "русский шпион"

Напомним, что новоизбранный член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик ранее заявлял о желании назначить советником своего друга Эмира Кустурицу. "У меня есть планы, - делился политик, уточняя: - После вступления в должность сразу же назначу моим советником Эмира Кустурицу".

В этой связи режиссер подчеркивает, что Милорад Додик удивляет свои коллег по Президиуму, "поскольку те видят свободу под протекторатом НАТО", а "сербский лидер - в прошлом и будущем".

При этом следует учитывать, что в отношении интеграции БиГ в НАТО лидер боснийских сербов продолжает занимать категорическую позицию. "Нет ничего с НАТО, - подчеркивает Додик. - Допустимо только некоторое взаимодействие в рамках программы "Партнерство ради мира", а учений с использованием боеприпасов не допущу. Народ Республики Сербской определился в отношении военного нейтралитета. Я это решение уважаю. Любые шаги на пути к интеграции в НАТО не получат моей поддержки".

Кустурица также предложил кинематографическое решение проблемы, с которой столкнулся его друг Милорад Додик на новом месте работы: последнему не разрешают размещать в здании Президиума флаг Республики Сербской, на чем он категорически настаивает и в случае его отсутствия в знак протеста покидает заседания высшего госоргана БиГ.

"Думаю, что мой друг должен заказать специальный зонт, раскрашенный в цвета Республики Сербской и в два раза больших размеров, - поделился размышлениями всемирно известный режиссер. - И тогда он будет приходить на работу в Президиум с закрытым зонтом, а когда станет перемещаться в зал заседаний с коллегами, то он его раскроет и тот превратиться во флаг неожиданных размеров".

Фото: Александр Борисов/РГ
В Боснии и Герцеговине вырос интерес к культуре и народам России

Напомним, что Центральная избирательная комиссия БиГ 6 ноября утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов, а 20 ноября прошла торжественная инаугурация нового состава высшего коллективного органа управления Боснии и Герцеговины - Президиума, в котором свои народы в течение следующих четырех лет будут представлять: бошняков - Шефик Джаферович, хорватов - Желько Комшич, сербов - Милорад Додик.

При этом следует учитывать, что лидер боснийских сербов открыто выступает за расширение всестороннего взаимодействия с Россией, заявляет о готовности до конца нынешнего года встретиться с президентом РФ, аннулировать "черные списки россиян", намерении добиваться признания Крыма на уровне Боснии и Герцеговины, не допускает и мысли об интеграции в НАТО, настаивает на свертывании Аппарата высокого представителя в стране и удалении иностранцев из Конституционного суда БиГ. Все это, естественно, стало поводом для демонизации политика в западных СМИ и введения в отношении него санкций со стороны США.

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