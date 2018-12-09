Фигуристка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в Канаде

Фигуристка из Японии Рики Кихира выиграла финал Гран-при, который проходит в канадском Ванкувере. По сумме двух программ 16-летняя японка набрала 233,12 балла.

Олимпийская чемпионка 2018 года в фигурном катании россиянка Алина Загитова заняла второе место с 226,53 балла. На третьем месте тоже представительница России - Елизавета Туктамышева, набравшая 215,32 балла, пишет ТАСС.

Четвертой в финале Гран-при стала японка Каори Сакамото (211,68), на пятом месте - россиянка Софья Самодурова (204,33), шестое место у Сатоко Мияхара из Японии (201,31).

Для Рики Кихира этот сезон стал первым на взрослом уровне, она пробилась в финал Гран-при после побед на этапах в Японии и во Франции. Она является первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.