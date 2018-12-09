Грузинские чиновницы по ошибке снялись в российской рекламе

Три грузинские чиновницы - руководители пресс-служб министерства обороны Грузии Нино Толордава, администрации президента страны Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили - поучаствовали в рекламной съемке майонеза "Слобода" для журнала Сity.

Как передает телеканал "360", после того, как журнал разместил съемку на своем сайте и на страничке в Facebook, посыпались гневные комментарии. Пользователи возмущались, почему чиновницы рекламируют российский продукт. Женщинам пришлось объясняться. В частности, Нино Толордава заявила, что и не подозревала, что она участвует именно в рекламных съемках. Думала, это просто фотосессия. К тому же, Толордава была уверена, что "Слобода" - украинская марка, так как не покупает российские товары. Видимо, этот майонез чиновница тоже никогда не приобретала.

Другая участница съемок - Хатия Моисцрапишвили - также сообщила, что не знала о российском происхождении майонеза. А Эка Мишвеладзе добавила, что была уверена, что дает журналу безобидное новогоднее интервью и участвует в фотосессии с подругами.

Между тем редактор и основатель журнала Эка Хоперия уверяет, что госслужащие знали, что речь идет о рекламных съемках российского майонеза.

Сниматься в рекламе российских товаров грузинскими законами не запрещено. Но, как считают эксперты, из-за разногласий между двумя странами по вопросам Абхазии и Южной Осетии, чиновники предпочитают "не светиться" в подобных съемках.

"Слобода" - торговая марка крупнейшей российской компании "Эфко", управляющей несколькими предприятиями масложировой промышленности со штаб-квартирой в Воронеже. Под маркой выпускаются растительные масла, майонезы, кетчупы, соусы, биойогурты, молоко и биокефирные продукты. Продукция экспортируется в 20 стран мира.