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09.12.2018 12:50
Рубрика: В мире

Япония открывает границы для гастарбайтеров

Текст: Александр Ленин

Японский парламент разрешил использовать на территории страны иностранных рабочих. Внесенные в местное законодательство поправки вступят в силу в апреле 2019 года.

Инициативу продавила правящая Либерально-демократическая партия, которая имеет большинство в обеих палатах национального законодательного органа. Оппозиция пыталась сорвать голосование, однако ее усилия не увенчались успехом.

Местные власти за счет мигрантов из-за рубежа рассчитывают восполнить нехватку трудящихся в стране. Проблема возникла из-за  старения общества наряду с падением уровня рождаемости.

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В рамках новой визовой системы предполагается условно разделить иностранных рабочих на две категории. В первую группу войдут низкоквалифицированные кадры, которые смогут претендовать на замещение вакансий в четырнадцати отраслях, включая сельское хозяйство и сестринское дело.

Для получения визы сроком действия до пяти лет им потребуется сдать экзамены на знание базового японского языка и специальности. Мигрантам такого уровня будет запрещено привозить с собой семьи.

Более квалифицированных трудящихся, которым потребуется пройти сложное профессиональное тестирование, отнесут ко второй группе. Их будут приглашать на работу в сферах строительства и судостроения. Эти люди смогут жить в Японии с женами и детьми.

Официальный Токио надеется в первую пятилетку действия новых правил привлечь в страну порядка 345 тысяч иностранцев.

Фото: Reuters
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Ранее разрешение на работу на японских островах могли получить только уникальные специалисты с иностранным гражданством. Среди них ученые, преподаватели, врачи, музыканты и спортивные тренеры.

Нововведение вызывает неоднозначную реакцию и порождает беспокойство в обществе. Страна восходящего солнца, открыв двери для иностранцев, рискует безвозвратно утратить всю прелесть былой Японии. Большинство переживает, что с появлением внушительного числа людей из-за рубежа на японском архипелаге ухудшится криминогенная обстановка.

Многие задаются вопросом, насколько жители других стран способны легко и успешно интегрироваться в японское общество. Некоторые сомневаются, что иностранцам можно будет в короткие сроки привить уважение к устоявшимся в Стране восходящего солнца обычаям, образу жизни и культуре поведения. Очевидно, для решения этой непростой задачи потребуется внедрение специальных программ и дополнительное финансирование из бюджета.

В мире Восточная Азия Япония
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