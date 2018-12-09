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09.12.2018 16:38
Рубрика: В мире

Испанский город решил устроить новоселье местным голубям

Текст: Юрий Ершов

Администрация андалузского города Кадис приняла решение в следующем году отправить в дальний полет на восток Испании пять тысяч местных голубей, пишет немецкий еженедельник "Шпигель".

Наглые птицы буквально достали жителей и туристов Кадиса. Особенно жалуются на них владельцы здешних гостиниц, ресторанов и кафе, в том числе находящихся на популярной у туристов Кафедральной площади. Ведь многочисленные голуби нередко попросту отпугивают посетителей. Как говорит президент регионального объединения отелей, голодный голубь уже не обращает внимания на туристов и крутится под ногами в поисках пищи. Ну кто захочет постоянно сталкиваться с голубиной стаей на пути? Не говоря уже об их экскрементах.

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Словом, решение принято - власти хотят отловить пять тысяч птиц, зарегистрировать их и отправить в голубятни в малонаселенный регион неподалеку от города Рибарроха дель Туриа.

Организаторы "переселения" рассчитывают, что птицы из Кадиса на новом месте почувствуют себя как дома и не станут возвращаться в родные края. Впрочем, как знать? Бороться с засильем голубей города по всему миру пытаются десятилетиями. Основная беда заключается в том, что эти птицы не только быстро размножаются, но и являются переносчиками заболеваний.

В Лондоне за кормление голубей на Трафальгарской площади положен штраф в 560 евро, а в немецком Аугсбурге их пытаются держать под надзором в голубятнях. Пока не помогает. И вот теперь новый испанский эксперимент. Как уверяют разработчики, самый гуманный. Придется подождать результатов.

В мире Европа Испания
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