Казахстанская "Астана" уже явно претендует на звание команды-открытия этого сезона в Единой лиге. Единственный в турнире клуб из азиатской страны сотворил новую сенсацию, победив на выезде краснодарский "Локомотив-Кубань" - 90:71. "Астана" поднялась на четвертое место и изрядно запутала ситуацию в таблице.

Ранее участник из столицы соседнего государства, в нынешнем сезоне сделавший основную ставку на группу американских легионеров, удивил домашней победой над питерским "Зенитом" и гостевым выигрышем у крепкого дебютанта Единой лиги польской "Зелены-Гуры". Однако успех на Кубани стоит особняком. Ведь "Астана" взяла верх над соперником, очень успешно выступающим в Еврокубке. "Локо" лидирует в своей группе первого этапа и ранее досрочно оформил выход в следующую стадию топ-16.

В Краснодаре "Астана" ударно провела вторую половину матча, и особенно заключительную четверть, выигранную со счетом 32:15. У гостей отличились заокеанские баскетболисты Энтони Клеммонс (30 очков), Майкл Дженкинс (18), Джеффри Гросселл (16) и Джей Джей О Брайен (15).

- Конечно, "Локомотив" в этой игре был фаворитом. В первой половине мы старались поддерживать динамику, несмотря на нашу короткую ротацию, - сказал на послематчевой пресс-конференции македонский наставник Эмиль Райкович. - Варьировали схемы защиты и контролировали темп встречи. После большого перерыва стали больше верить в себя, действовать агрессивнее. Для нас это очень важная победа, которая показала, что "Астана" движется в правильном направлении.

Днем ранее очень интересная игра прошла в Питере, где местный "Зенит" при четырехтысячной аудитории на трибунах своего дворца спорта уступил казанскому УНИКСу со счетом 74:77. Хозяева в начале четвертой 10-минутки уступали сопернику 12 очков, сумели совершить мощный рывок и даже в какой-то момент вышли вперед, но концовка все же осталась за командой с берегов Волги. Результаты остальных матчей: "Калев" (Эстония) - "Парма" (Пермь) - 93:82, "Нижний Новгород" - "Автодор" (Саратов) - 75:98, "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - ВЭФ (Латвия) - 91:84.

"Астана" поднялась на четвертое место в таблице регулярного чемпионата, опережая "Зенит" и краснодарцев

К этому туру без поражений в восьми проведенных матчах подошли "Химки" и ЦСКА. Результат вчерашнего вечернего матча в Польше между БК "Зелена-Гура" и подмосковной командой стал известен уже после подписания этого номера "РГ", армейцы сегодня принимают красноярский "Енисей". За двумя лидерами в таблице очень плотное и запутанное положение у клубов, пока занимающих места с третьего по седьмое: УНИКС - 7 побед - 1 поражение, "Астана", "Зенит" - по 5-3, "Локомотив-Кубань" - 5-4, "Калев" - 4-5.