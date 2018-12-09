Китай первым посадит луноход на темной стороне Луны

Китайская космическая программа набирает обороты. Сделан еще один серьезный шаг - с космодрома Сичан к Луне отправилась станция "Чанъэ-4". Именно она впервые в истории должна совершить посадку на обратной, невидимой, стороне спутника Земли.

Дорогу до Луны "Чанъэ-4", по планам, преодолеет за 27 дней. Прилунение в одном из кратеров недалеко от Южного полюса ожидается 1-3 января 2019 года. И тут надо пояснить: сама станция включает в себя перелетный модуль (весит 425 кг), посадочную платформу (1,2 тонны) и луноход (140 кг). Но самое интересное, конечно, - ровер. Он прямоугольной формы, имеет две складные солнечные панели и шесть колес. Длина - 1,5 м, ширина - 1 м, высота - 1,1 м.

На луноходе установлены камеры - посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры "Чанъэ-4" входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

Китайцы собираются забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата

Кстати, как сообщается, важной задачей в рамках миссии станут биологические эксперименты: в герметичном контейнере на темную сторону Луны отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения - преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза.

Миссия более чем уникальная. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией "Луна-3" 7 октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля "Аполлон-8". Однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал аппараты на невидимой стороне Селены. То есть китайцы собираются забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата.

Так как сигналы от аппарата с обратной стороны Луны напрямую на Землю попасть не могут, еще в мае Китай запустил специальный спутник-ретранслятор "Цюэцяо", который соединит луноход с центром управления. Сейчас ретранслятор "висит" на гало-орбите возле точки гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа), расположенной в 65 тысячах километрах от Луны. И сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли, по словам специалистов, он может очень долго. Помимо своей основной задачи спутник-ретранслятор ведет наблюдения за космическим радиоизлучением низкой частоты, которое недоступно для земных приемников из-за действия ионосферы Земли.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" разделена на три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). А к 2036 году Китай собирается отправить на Луну своих тайкунавтов.

Между тем

В начале 2019 года "Роскосмос" представит руководству страны окончательные варианты технического облика сверхтяжелой ракеты и технико-экономическое обоснование проекта. Будет разработана Федеральная целевая программа "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы". В этой стратегически важной работе задействованы практически все инженерные и научные коллективы отрасли, отмечают в госкорпорации.

По планам конструкторов, российская сверхтяжелая ракета-носитель на первом этапе должна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов к Луне, Марсу и т.д. Строительство инфраструктуры под эту ракету на космодроме Восточный, как предполагается, будет начато в 2026 году, а первый ее запуск состоится в 2028-м.