Китай пригрозил Канаде из-за ареста финдиректора Huawei

Китай пообещал Канаде серьезные последствия, если финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу не освободят немедленно. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Внешнеполитическое ведомство вызвало к себе посла Канады и выразило ему протест, пишет РИА Новости. Китайские дипломаты настаивают, чтобы Канада освободила задержанную сотрудницу, обеспечила соблюдение ее законных прав и интересов. В противном случае "это повлечет за собой серьезные последствия и Канаде придется нести полную ответственность", - подчеркнули в МИД Китая.

Мэн Ваньчжоу - дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя и заместителя председателя правления компании - была арестована в Ванкувере первого декабря по просьбе Соединенных Штатов. Она обвиняется в нарушениях американских торговых санкций против Ирана.

В пятницу верховный суд провинции Британская Колумбия принял решение продолжить слушания по делу об аресте Мэн Ваньчжоу в понедельник 10 декабря.