Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации

Певец Лев Лещенко, которого накануне госпитализировали из московского концертного зала "Мир", рассказал о своем самочувствии.

"Я чувствую себя нормально, завтра буду петь на концерте памяти Шаинского", - сказал он РИА Новости.

Напомним, сообщалось, что Лещенко плохо себя почувствовал за кулисами, персоналу пришлось вызвать "скорую".

Лев Валерьянович Лещенко родился 1 февраля 1942 года. Народный артист РСФСР.

Лещенко - обладатель множества наград. Среди них - орден "Знак Почета" и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.