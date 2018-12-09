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09.12.2018 22:55
Рубрика: Спорт

Бронзовый стандарт

Логинов занял третье место в спринте и в гонке преследования
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
В словенской Поклюке завершился первый этап Кубка мира по биатлону. В соревнованиях мужчин он принес сборной России две бронзовых медали. Обе - на счету Александра Логинова.

В отсутствие многолетнего лидера национальной команды Антона Шипулина наша сборная не растерялась. В Поклюке роль вожака взял на себя Александр Логинов. Обе его "бронзы", к слову, с серебряным отливом. В спринте россиянин уступил французу Антуану Гигонна, занявшему вторую строчку, всего три десятых секунды, а в гонке преследования, состоявшейся накануне, подняться выше третьей позиции ему помешало элементарное невезение.

Ключевой для распределения мест в пасьюте стала стрельба из положения стоя на последнем рубеже. Перед ней на медали реально претендовала группа из семи человек, в которую входил и Логинов. Россиянин продемонстрировал фантастическое хладнокровие, закрыв все мишени, что позволило ему на какой-то момент даже возглавить гонку. Сохранить лидерство Александр не сумел. Более того, досадное падение перед самым финишем лишило его шансов побороться и за "серебро". Оно в итоге досталось французу Кентену Фийону Майе, а победителем гонки преследования, как и спринта, стал норвежец Йоханнес Бо.

Фото: AP
Биатлонист Фуркад выиграл первую личную гонку Кубка мира

Вдвойне обидно, что, если верить Логинову, он был готов побороться и за победу.

- Контакта не было. Была суета, сам себе палку воткнул в ботинок - и такое падение, - признался биатлонист сразу после пасьюта в эфире "Матч ТВ". - Последний подъем можно было отработать по максимуму, но там узкое место. Но силы были, спурт был. Я планировал быть первым, так и должно быть. Но все время что-то не везет мне.

Наряду с триумфом в Поклюке Йоханнеса Бо стоит отметить необъяснимый провал другого фаворита сезона Мартена Фуркада. Допустив четыре промаха, француз, занимавший после четырех рубежей 29-ю строчку, снялся с гонки.

Женская гонка преследования закончилась уже после подписания этого номера "РГ" в печать. Но независимо от ее результатов поводы для оптимизма в том, что касается женской сборной России, тоже есть. Их дал спринт, ставший одной из лучших гонок для наших девушек за последнее время. Сразу три россиянки - Евгения Павлова (8-е место), Ирина Старых (12), Маргарита Васильева (13) - вошли в топ-15. Недурственно, учитывая тот факт, что для Павловой и Васильевой это был всего лишь второй старт в карьере в рамках Кубка мира.

Спорт Биатлон
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