Противников законопроекта о запрете клеток в залах судебных заседаний может настигнуть нежеланная слава, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пообещала проследить, чтобы их имена становились достоянием общественности.

С таким заявлением глава Совфеда выступила на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями глав федеральных ведомств. "Надо проводить такие встречи не реже двух раз в год, поскольку они дают конкретные результаты", - считает Матвиенко.

Наряду с положительными результатами есть и проблемы, в том числе - застарелые. Одна из них - тема несвоевременного принятия подзаконных актов, из-за которых важные для регионов законы не выполняются в полном объеме. "Вы дискредитируете и Федеральное Собрание, и власть в целом. Давайте заканчивать с этими историями", - призвала она.

Матвиенко также обратила внимание на недопустимость внесения ко второму чтению законопроектов в Госдуме поправок, которые меняют их суть. "Порой такие фокусы встречаются, каких не увидишь и в цирке", - отметила Матвиенко. Она призвала членов правительства и парламентариев пресекать подобные истории.

Наиболее эмоционально спикер высказалась по поводу внесенного недавно в Госдуму законопроекта о запрете использования клеток в залах судебных заседаний. "Мы обязаны выполнить абсолютно правильное решение Страсбургского суда", - сказала Валентина Матвиенко, напомнив, что таких решений ЕСПЧ было несколько . Председатель СФ подчеркнула, что нахождение в клетке гражданина, чья вина еще не доказана, унижает человеческое достоинство.

Несмотря на очевидность этого довода, прохождение законопроекта может оказаться непростым. Матвиенко ожидает серьезных препятствий со стороны целого ряда министерств и ведомств, которые могут "сказать, что если закон примут, нам надо 5 млрд - на конвойную службу", - заметила сенатор. "Будем этому всячески сопротивляться", - пообещала она. "Пофамильно будем публиковать в прессе, кто будет возражать против этой темы, пусть люди видят", - добавила глава Совфеда.

С несвоевременным принятием подзаконных актов надо заканчивать

"МВД изначально не было против закона об отмене клеток, но есть нюансы, - отметил замглавы ведомства Игорь Зубов. - Даже при условии, что, если мы уберем клетки и будем пристегивать обвиняемых кандалами, как в США, это потребует увеличения численности конвойной службы и судебных приставов".

Но в Совфеде настроены решительно.