МИД Китая потребовал от США освободить финдиректора компании Huawei

МИД КНР вызвал "на ковер" посла США, выразив протест в связи с задержанием финансового директора компании Huawei Мэна Ваньчжоу. В пресс-службе дипведомства сообщили, что американскому дипломату было сделано строгое представление и вручена нота.

Мэн Ваньчжоу была задержана в аэропорту Ванкувера, где она совершала пересадку на рейс в Мексику. Арест произвели по ордеру американских властей, запрашивающих ее депортацию в США по подозрениям в мошенничестве, в частности в нарушении введенных Вашингтоном рестрикций на поставки оборудования и технологий в Иран. По такого рода обвинениям финдиректору китайской компании грозит до 30 лет тюрьмы. Пекин потребовал немедленно "исправить ошибку" и аннулировать запрос на арест. Замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, проводивший беседу с послом США, назвал действия Вашингтона "дурными" и заявил, что они "являются нарушением прав и законных интересов гражданина КНР". В МИД Китая заявили о готовности к ответным мерам. Во внешнеполитическое ведомство был вызван и посол Канады, до которого довели аналогичное требование освободить финдиректора Huawei. "В противном случае эти действия повлекут тяжелые последствия", - подчеркнул китайский замминистра. Слушания по этому делу в суде канадской провинции Британская Колумбия были запланированы на понедельник. Защита требует освободить Мэн Ваньчжоу под залог, а обвинение настаивает, что в этом случае она покинет страну и окажется вне досягаемости американской Фемиды.