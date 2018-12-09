Михаил Федотов: Людмила Алексеева служила людям так, как дышала

На 92-м году жизни умерла Людмила Алексеева - глава старейшей российской правозащитной организации Московская Хельсинкская группа (МХГ), в 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при президенте России. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трех сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.

- Она не просто сделала защиту людей смыслом своей жизни, - говорит глава Совета по правам человека при президенте России СПЧ Михаил Федотов, - она служила людям так, как дышала. И в этом смысле Людмила Михайловна Алексеева стоит в одном ряду с олицетворением правозащитного движения - Мартином Лютером Кингом и Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Она и есть олицетворение и легенда современного правозащитного движения. Таких как она подвижников мало. Она - ориентир. Как Кинг и Сахаров, она никогда не была эффективным менеджером "от сих и до сих", она жила защитой и защищала из последних сил.

Она умела разговаривать с сильными мира сего. И безошибочно чувствовала людей хороших и плохих. В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее, как всегда, был гораздо крепче хрупкого тела и любых болезней. Она оставалась деятельным правозащитником до последних мгновений. Сказать, что нам будет ее не хватать - ничего не сказать. Это невосполнимая потеря для правозащитного движения России.