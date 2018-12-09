Труд людей, работающих в замкнутых пространствах, будет регулироваться по-новому.

Минтруд подготовил проект правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

Как пояснили "Российской газете" во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда России, правила, в частности, регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ в ограниченных пространствах.

К таким относятся объекты, не предназначенные для постоянного пребывания в них людей. Проведение работ внутри них связано для работника с определенным риском. Это крупные трубопроводы, резервуары, емкости, цистерны, реакторы, тоннели, колодцы, водостоки, коллекторы сточных вод, отстойники и многие другие объекты. Так, проведение сварки на открытом воздухе и в трубопроводе имеет разную степень опасности для сварщика - внутри трубопровода риск несчастного случая в несколько раз выше.

При проведении работ внутри трубопровода риск несчастного случая возрастает

- Правила для работ в ОЗП есть и сейчас, - рассказали во ВНИИ труда, - но разбросаны они по отраслевым нормативным актам. Новый документ носит межотраслевой характер и устанавливает единые правила для всех. В том числе, необходимость для работодателя утвердить перечень объектов, относящихся к ОЗП, и обеспечить до начала работ оценку среды внутри них, а в процессе выполнения работ - постоянный мониторинг вредных факторов и опасностей, предусмотреть заранее все необходимые возможности для эвакуации и спасения работников. А также работодатель должен рассмотреть все альтернативные способы проведения работ.