Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом

Так называемое дело Скрипалей - фарс, поскольку все улики по нему Лондон планомерно уничтожает. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"К сожалению, британская сторона не идет навстречу, более того, британская сторона в ходе расследования, как вот видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики, домашних животных, другие предметы", - рассказал глава СВР в программе "Действующие лица" на канале "Россия-1".

Нарышкин подчеркнул, что для расследования отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии необходимы совместные усилия двух стран.

"Если будет совместное профессиональное расследование", то можно будет выяснить, что в этом скандальном случае действительно произошло, отметил Нарышкин.

"До сегодняшнего дня мы воспринимаем это пока как фарс, как провокацию", - констатировал директор СВР.