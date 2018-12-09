Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ

Между Центральным разведывательным управлением США и Службой внешней разведки РФ есть партнерский канал. Об этом рассказал руководитель российского ведомства Сергей Нарышкин. Он пояснил, что речь идет об обмене оперативной информацией.

"Мы довольно активно обмениваемся оперативной, разведывательной информацией о людях, об отдельных персоналиях, о планах террористических организаций", - отметил Нарышкин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

По его мнению, партнерство такого рода между разведывательными организациями приносит пользу обеим странам.

Между тем Нарышкин еще не общался с новым руководителем ЦРУ Джиной Хаспел ни по телефону, ни лично.

Напомним, Хаспел возглавила Центральное разведывательное управление еще в середине мая. Она стала первой женщиной на этом посту, пройдя за 33 года карьерный путь от делопроизводителя.