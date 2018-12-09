Названы самые популярные страны у российских туристов

Россияне стали чаще выезжать в другие страны в качестве туристов, а самыми популярными направлениями являются Турция, Абхазия и Финляндия. Об этом говорит статистика выездных поездок за 9 месяцев, обнародованная агентством "Турстат".

С января по октябрь российские туристы совершили 4,91 млн поездок в Турцию, 3,62 - в Абхазию, 2,5 - в Финляндию, 2,31 - в Казахстан, 1,79 - в Украину, 1,45 - в Китай, 1,34 млн - в Эстонию, 979 тысяч - в Грузию, 950 - в Германию и 849 тысяч - в Италию.

Особенно сильно турпоток вырос в Венгрию - число поездок россиян в эту страну увеличилось на 56%. Далее в этом списке идут Катар (+49%), Португалия (+47%), ОАЭ (+42%), Гонконг (+38%), Румыния (+33%) и Куба (+32%). На 39% упала популярность Марокко.