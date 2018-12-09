Нетаньяху: Военные эксперты России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Военные эксперты России и Израиля в ближайшее время проведут в Москве встречу, чтобы обсудить вопросы координации своих действий в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.

"Я говорил вчера с российским президентом Владимиром Путиным. Мы договорились о том, что делегации Армии обороны Израиля и Вооруженных сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, вероятно, в Москве", - отметил глава правительства еврейского государства, добавив, что это очень важно для обеспечения координации между армиями двух стран. По его словам, этот звонок в Москву стал продолжением разговора, состоявшегося в Париже по время празднования столетия окончания Первой мировой войны. Во время телефонной беседы Нетаньяху также сообщил Путину, что Израиль "продолжит свою политику по недопущению создания Ираном военных баз в Сирии", будет "противодействовать передаче высокоточного оружия движению "Хезболла" в Ливане, а также бороться против тоннелей, прорытых этой группировкой на израильскую территорию.

Запланированная встреча военных делегаций должна помочь наладить механизм взаимодействия после произошедшей в сентябре трагедии с самолетом-разведчиком ВКС РФ Ил-20, который был сбит сирийской ПВО, работавшей по израильским истребителям. Тогда погибли 15 российских военнослужащих.