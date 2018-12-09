Всего за пару месяцев ЦСКА проделал путь от одного из самых опытных клубов Премьер-лиги до команды, средний возраст которой составляет всего 23,9 года. "Кто будет лидером нашего пионеротряда? Время покажет", - философски отметил в начале сезона главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Сейчас уже можно с уверенностью утверждать, что им стал Никола Влашич. Болельщики ЦСКА в третий раз подряд признали хорвата футболистом месяца. Он забил победный мяч в исторической встрече с "Реалом" в Лиге чемпионов, отличился в дерби со "Спартаком". Неплохой старт карьеры в новом клубе.

Влашич - человек уникальной судьбы. Вся его семья связана со спортом. Отец Йошко - знаменитый югославский десятиборец, который до сих пор удерживает национальный рекорд в этом виде спорта, сестра Бланка - четырехкратная чемпионка мира, вице-чемпион Олимпиады-2008 по прыжкам в высоту. Братья занимались баскетболом и гандболом, а мама выигрывала чемпионат страны по лыжным гонкам.

Но начали мы разговор с Николой с насущных дел. А именно - с Лиги чемпионов.

С "Реалом" можно бороться

Почему ЦСКА проиграл в последних трех матчах Лиги чемпионов?

Никола Влашич: Нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки.

Неудачи с "Ромой" еще можно объяснить. Но вот одно очко в двух матчах с "Викторией"...

Никола Влашич: Вы же не думаете, что мы слабее чехов? Нет, конечно. Во втором матче мы должны были решить все вопросы еще в начале. Столько моментов не забили! Создаем - и не реализуем. Это большая проблема. В Лиге чемпионов так нельзя. Здесь за такие вещи наказывают.

Лига Европы важна для ЦСКА?

Никола Влашич: Конечно. Для такой молодой команды, как наша, еврокубковый опыт - большое дело. Каждая игра на таком уровне идет на пользу.

Как оцените ваши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?

Никола Влашич: Все возможно. У нас такие же шансы, как у "Виктории".

Но ведь чехи играют дома. С немотивированной "Ромой".

Никола Влашич: И "Реалу" в матче с нами ничего не нужно, так что мы в одинаковой ситуации. У нас по четыре очка. Все возможно.

Никола Влашич: Легкая атлетика - это спорт. А футбол для меня - игра. Чувствуете разницу?

ЦСКА в состоянии набрать очки, выиграть в Мадриде?

Никола Влашич: А что тут такого? "Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".

Болел за Бланку на трибуне

У вас очень спортивная семья. Если вы все вместе и стоит выбор, что посмотреть: футбол, баскетбол или легкую атлетику, кто выиграет?

Никола Влашич: Конечно, футбол (улыбается). Отец обожает его. Маме и братьям все равно. Хотя Марин в последнее время стал интересоваться футболом. Но он смотрит только топ-матчи вроде "Барселона" - "Реал". Ну и ЦСКА, конечно. Вообще мы редко собираемся все вместе. Разве что на Рождество или на какой-то другой праздник. Моя сестра живет отдельно, братья заняты работой. Сложно со временем.

Братья тоже спортсмены?

Никола Влашич: Были. Марин играл в гандбол, а сейчас работает физиотерапевтом. А Лука был баскетболистом, сейчас тренер. Мою сестру, думаю, представлять не надо (улыбается).

Бывали на ее соревнованиях?

Никола Влашич: Много раз. Никогда не забуду тот день, когда она установила личный рекорд, прыгнув на 2,08 метра. Это было в 2009 году в Загребе. Я был на трибунах. Такой адреналин! Трибуны кричали ее имя, даже пели!

Как на вас повлияла Бланка? Часто общаетесь с ней?

Никола Влашич: Часто разговаривать не получается. Все же у нее своя жизнь, у меня - своя. Но мы иногда переписываемся. У нас и раньше не особо много времени было на общение. Она постоянно тренировалась и выступала на соревнованиях, я пропадал в футбольной секции.

Чем она сейчас занимается?

Никола Влашич: Бланка очень религиозная. Мы с братьями и родителями тоже этим интересуемся, но у нее это все на другом уровне. Она читает книги, смотрит программы. В 2013 году Бланка приняла крещение. Вся ее жизнь сейчас - религия.

Как она к этому пришла?

Никола Влашич: Когда она была моложе, то не обращала большого внимания на эти вопросы. Но в какой-то момент все изменилось. По-моему, это было в 2012 году. Почему так произошло? Может, она почувствовала что-то такое, чего не было ранее? Не знаю. Вообще мы с ней как-то общались на эту тему. Но я бы не хотел говорить о чем. Это слишком личное.

Не спрашивали у отца, почему он решил заняться десятиборьем, а не футболом?

Никола Влашич: Так он сначала хотел стать футболистом. Когда отец еще был ребенком, он записался в школу "Хайдука". Знаете, что самое интересное? Он сам не может ответить, почему оставил футбол и ушел в легкую атлетику. Что-то у него не получилось с футболом. Но он обожал спорт. Отец жил рядом со стадионом, где занимались легкой атлетикой. Насколько я знаю, он не верил, что добьется больших успехов. Но тренер был уверен в нем. Да, отец был худым, высоким. И очень амбициозным.

Пересматривали, может, кадры или фото с соревнований с участием отца?

Никола Влашич: Кадры - нет, а вот газет полно. Отец хранил их. У него сейчас дома в Сплите есть маленькая книга. Все фото черно-белые. Он, конечно, модник был в молодости. Длинные волосы, усы (улыбается). Мне кажется, он был романтиком.

Как это проявлялось?

Никола Влашич: В 1983 году он выиграл Средиземноморские игры в Касабланке. Это вообще одно из его главных достижений. В том же году родилась Бланка. Отец назвал ее как раз в честь Касабланки. Он потом не раз говорил, как ему понравилось в Марокко. Очень душевный человек.

Отец не пытался уговорить вас стать легкоатлетом?

Никола Влашич: Нет-нет. Отец всегда мечтал, чтобы кто-то из его сыновей стал футболистом. Счастлив, что я добился своей цели. Мы с ним обожаем этот вид спорта. Особенно я. Знаете почему? Смотрите: легкая атлетика - это спорт. А футбол для меня - игра. Чувствуете разницу? В легкой атлетике имеет значение только результат. Тут двух мнений быть не может. И если ты выиграл - то на все 100 процентов заслуженно. А в футболе ты можешь быть лучше соперника, но уступить.

В "Спартак" не перейду

Отец был первым тренером?

Никола Влашич: Да. Он мой тренер не только в спорте, но и по жизни. То, что он занимался легкой атлетикой, здорово помогло мне. Отец давал мне упражнения не только с мячом, но и на координацию, выносливость. Много работал над движением ног. Ты можешь быть техничным, но если твои ноги не готовы к нагрузкам, ничего не получится. Я очень благодарен папе. Он никогда не был строг ко мне, не кричал. У меня всегда был выбор.

А где вы тренировались? На поле академии "Хайдука"?

Никола Влашич: Нет. Мы с отцом занимались отдельно. Чего он только ни придумывал для этого! Отец построил дома небольшую коробочку с полем с искусственной травой. Представляете? Чтобы я мог на нем тренироваться. Я занимался даже в спортивном зале в кузове небольшого грузовика (улыбается).

Это как?

Никола Влашич: Это была задумка отца. Однажды он построил что-то вроде полосы препятствий. Ты не просто должен был бегать, а еще и проползти, запрыгнуть куда-то. Все это он давал, чтобы у меня была координация и я был ловким. Но в основном я все-таки работал с мячом.

Ваше главное футбольное воспоминание из детства?

Никола Влашич: Дерби "Динамо" - "Хайдук". Мне было 7-8 лет, мы с отцом пошли на стадион. Эмоции были такие, что потом всю ночь не мог заснуть. А что творилось после игры! Сплит - маленький городок. И обычно после матчей мы доезжали до дома на машине за 10-15 минут. А после дерби мы попали в пробку на три часа! Для Сплита - настоящая катастрофа.

Можете сравнить дерби "Хайдук" - "Динамо" и "Спартак" - ЦСКА?

Никола Влашич: Мне кажется, в Хорватии больше эмоций. У нас на дерби пиротехника, фанаты дерутся с полицейскими. Больше огня. В дерби ЦСКА со "Спартаком" я такого пока не почувствовал. Может, потому что только один раз сыграли с ними.

Но вы успели почувствовать, что для ЦСКА значат матчи со "Спартаком"?

Никола Влашич: Конечно! За месяц до матча все уже говорят о нем: партнеры по команде, тренеры. Знаю, насколько важно для болельщиков, чтобы мы обыграли именно "Спартак". Хотя такой ненависти, как между "Бокой" и "Ривер Плейтом", вроде как нет.

Можете представить себя игроком "Спартака"?

Никола Влашич: Нет. Это исключено.

У вас есть любимый город?

Никола Влашич: Конечно. Это Сплит, без вопросов. Я там родился, вырос. Это правда классный, атмосферный город. Я много где побывал: Лос-Анджелес, Эмираты, Мальорка. Не спорю, там тоже круто. Но Сплит - особенное место. Говорю так не потому, что это мой родной город. А потому, что он фантастический.

Частенько выбираетесь в Сплит?

Никола Влашич: Не был месяца три уже. Когда играл в Англии, как только выдавались свободные дни, сразу летел туда. Сейчас сложнее. Но я не жалуюсь. Мне и в Москве нравится. Это потрясающий город. Один из лучших в мире.

Как с русским языком обстоят дела?

Никола Влашич: Пока учу его только в быту. Например, когда хожу в магазин (улыбается).

И как вы это делаете?

Никола Влашич: Хочу, например, купить что-нибудь в супермаркете. Я продавцу указываю на продукт, он улыбается и говорит название по-русски. Стараюсь запомнить. А пока могу сказать только "привет", "один пакет", "спасибо" (улыбается). Кстати, пару раз пересекался в магазине с болельщиками ЦСКА. Останавливался, фотографировались. Никаких проблем.

Старшая сестра Николы Влашича Бланка четырежды становилась чемпионкой мира по прыжкам в высоту. Фото: РИА Новости

Премьер-лига

Тем временем в российской Премьер-лиге состоялись матчи заключительного 17-го тура в календарном году. Синхронно одержали победы три столичных гранда: ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив". Самый яркий матч из этой троицы провели "красно-белые". Команда Олега Кононова разгромила в Махачкале "Анжи" - 3:0. Выиграв, спартаковцы вернулись на четвертую строчку, опередив за счет дополнительных показателей "Локомотив".

Что касается "железнодорожников", то они одержали волевую победу над "Оренбургом", уступая по ходу встречи. Героем матча стал Джефферсон Фарфан, забивший два мяча за пять минут. Как итог - 2:1.

Наконец, ЦСКА одолел на своем поле "Енисей" (2:1) и остался третьим.

Что касается лидеров чемпионата - "Зенита" и "Краснодара", то результаты встреч этих команд с "Рубином" и "Уфой" соответственно стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Досье "РГ"

Никола Влашич

Родился 4 октября 1997 года в Сплите (Хорватия).

Начинал карьеру в "Хайдуке". Выступал за: "Хайдук" (2013-2017), "Эвертон" (2017 - н.в.). Летом 2018 года перешел в ЦСКА на правах годичной аренды. За национальную команду Хорватии дебютировал в 2017 году.

Летом 2017 года "Эвертон" заплатил "Хайдуку" за Влашича 14 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным в истории хорватского клуба.

В сентябре этого года был признан футболистом месяца чемпионата России по версии Премьер-лиги.