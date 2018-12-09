Новый российский перевозчик набирает пилотов

Новая российская авиакомпания WeGo Air набирает пилотов. Объявление об этом дано на сайте авиакомпании.

Перевозчик набирает экипажи на тип самолетов Airbus A321. Стартовать полеты должны в апреле 2019 года, с начала действия весенне-летнего расписания. Первоначально в парке будет всего три борта. Этого вполне достаточно для того, чтобы получить допуск на выполнение чартерных перевозок в Росавиации, отметил в беседе с "РГ" главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Авиакомпания планирует заниматься только чартерными перевозками на курорты Средиземноморья и европейские горнолыжные курорты. Базироваться она будет в аэропорту "Жуковский".

Перевозчику не надо получать сертификат эксплуатанта и летать два года внутри России, как это требует законодательство. Авиакомпания создаётся на базе Северо-западного авиапредприятия из Санкт-Петербурга. Но, учитывая, что она специализировалась на вертолетных перевозках, в сертификат эксплуатанта необходимо внести новый тип воздушного судна и создать технические службы, набрать персонал и летный состав, пояснил Гусаров.