Новым генсеком ХДС стал глава молодежного крыла партии

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического союза Германии стал 33-летний Пауль Цимиак, глава Junge Union, молодежного крыла ХДС. Таковы итоги субботнего голосования.

За его кандидатуру выступили 62% делегатов съезда консерваторов, который проходит в Гамбурге. Цимиак поблагодарил за этот честный результат, который "станет мотивацией для напряженной работы", - цитирует ТАСС.

Должность генсека стала вакантной после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне была выбрана председателем ХДС, сменив в этой должности Ангелу Меркель.

Отмечается, что политика Цимиака близка взглядам представителя консервативного крыла партии Йенса Шпана, который уступил в борьбе за пост председателя. Предполагается, что Крамп-Карренбауэр своим выбором попытается предотвратить раскол между консерваторами и центристами в ХДС.

Местные наблюдатели сочли кандидатуру Пауля Цимиака неожиданной.