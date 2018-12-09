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09.12.2018 02:15
Рубрика: В мире

Новым генсеком ХДС стал глава молодежного крыла партии

Пауль Цимиак на съезде ХДС в Гамбурге, 8 декабря 2018. Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP Пауль Цимиак на съезде ХДС в Гамбурге, 8 декабря 2018. Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP
Пауль Цимиак на съезде ХДС в Гамбурге, 8 декабря 2018. Фото: Kay Nietfeld/dpa via AP

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического союза Германии стал 33-летний Пауль Цимиак, глава Junge Union, молодежного крыла ХДС. Таковы итоги субботнего голосования.

За его кандидатуру выступили 62% делегатов съезда консерваторов, который проходит в Гамбурге. Цимиак поблагодарил за этот честный результат, который "станет мотивацией для напряженной работы", - цитирует ТАСС.
Меркель выступила с последней речью

Должность генсека стала вакантной после того, как Аннегрет Крамп-Карренбауэр накануне была выбрана председателем ХДС, сменив в этой должности Ангелу Меркель.

Отмечается, что политика Цимиака близка взглядам представителя консервативного крыла партии Йенса Шпана, который уступил в борьбе за пост председателя. Предполагается, что Крамп-Карренбауэр своим выбором попытается предотвратить раскол между консерваторами и центристами в ХДС.

Местные наблюдатели сочли кандидатуру Пауля Цимиака неожиданной.

В мире Европа Германия
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