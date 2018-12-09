Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь из Китая

В понедельник, 10 декабря, может состояться межведомственное совещание по вопросам авиаперевозки туристов туроператора "Жемчужная река" с участием представителей Минтранса России, Росавиации, самого туроператора, авиакомпании "ИрАэро", а также ее агента - компании "Эверейт".

С инициативой о проведении такого совещания выступил глава Ростуризма Олег Сафонов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Советник главы Ростуризма Дмитрий Горин напомнил "Российской газете", что в пятницу стало известно о том, что авиаперевозчик "ИрАэро" прекратил полеты между китайским островом Хайнань, где отдыхают российские туристы, и городами России. До этого, по информации Ростуризма, обострились проблемы с реализацией полетных программ, выполнявшихся для туроператора "Жемчужная река", авиаперевозчиками "ИКАР", "Алроса" и S7. Возникла серьезная угроза нарушения прав туристов.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в воскресенье "ИрАэро" не возобновила полетные программы для "Жемчужной реки". Перевозчик сообщает, что единственной причиной отмены рейсов являются долги туроператора. Это порядка 2,5 миллиона долларов.

"В настоящее время оплата от "Жемчужной реки" не поступала, договоренностей о возобновлении авиарейсов "ИрАэро" в Хайкоу и Санья не достигнуто", - говорится в письме авиакомпании, которое цитирует "Вестник АТОР".

Как сообщили "РГ" в Ростуризме, находящиеся сейчас в городах китайского Хайнаня туристы остаются в гостиницах за счет туроператора. Самостоятельно покинуть Китай они не могут, так как прилетели в страну по групповой визе, а за нарушение визового режима полагается штраф около 50 тысяч рублей.