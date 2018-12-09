Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для «Российской газеты»:

- Впереди нас ждет заседание Банка России 14 декабря, и это событие станет ключевым на будущей неделе для отечественной валюты. Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.

Конечно, можно было бы ожидать укрепления рубля во втором варианте, как на то указывает теория рынков, однако исторически мы не видим сильной взаимосвязи между направлением кредитно-денежной политики ЦБ и силой отечественной валюты.

Причина этого очевидна: для валютного рынка сейчас куда важнее санкции. Исходя из цикличности, а также ожидания повышения налогов и сборов в январе, возобновления биржевых скупок валюты с 15 января, о которых говорила Эльвира Набиуллина в конце ноября, а также все чаще появляющейся информации о возможном введении санкций "по делу Скрипалей", рубль находится под стабильно высоким давлением. То есть, как и прежде, есть смысл оценивать лишь глубину его дальнейшего ослабления.

Пока мы видим, что уровень 67 рублей за доллар, к которому "американец" уже дважды приближался на неделе 3-7 декабря. Он является сильным рубежом сопротивления, однако притяжение отметки 70 - еще сильнее, так что это вопрос времени. И хотя до конца года осталось всего три недели, этот эпохальный уровень, скорее всего, будет взят уже в новом, 2019 году. Но пробитие отметки 67 с третьей попытки до конца года, похоже, все же состоится.

В понедельник на фоне отсутствия значимых новостей и публикаций, мы, скорее всего, увидим продолжение положительного тренда в рубле, который наверняка захочет еще немного отыгрывать позитив итогов саммита нефтепроизводителей в Вене. Однако уже со вторника процесс пойдет на затухание.