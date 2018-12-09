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09.12.2018 07:58
Рубрика: Экономика

Определен курс рубля, который мы увидим в начале 2019 года

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для «Российской газеты»:
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Впереди нас ждет заседание Банка России 14 декабря, и это событие станет ключевым на будущей неделе для отечественной валюты. Никто не ждет понижения учетной ставки - это очевидно. Вопрос стоит о том, оставят ли ее без изменения или повысят на 0,25 п.п.

Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+

Конечно, можно было бы ожидать укрепления рубля во втором варианте, как на то указывает теория рынков, однако исторически мы не видим сильной взаимосвязи между направлением кредитно-денежной политики ЦБ и силой отечественной валюты.

Причина этого очевидна: для валютного рынка сейчас куда важнее санкции. Исходя из цикличности, а также ожидания повышения налогов и сборов в январе, возобновления биржевых скупок валюты с 15 января, о которых говорила Эльвира Набиуллина в конце ноября, а также все чаще появляющейся информации о возможном введении санкций "по делу Скрипалей", рубль находится под стабильно высоким давлением. То есть, как и прежде, есть смысл оценивать лишь глубину его дальнейшего ослабления.

Фото: depositphotos.com
Курс доллара в декабре может приблизиться к 70 рублям

Пока мы видим, что уровень 67 рублей за доллар, к которому "американец" уже дважды приближался на неделе 3-7 декабря. Он является сильным рубежом сопротивления, однако притяжение отметки 70 - еще сильнее, так что это вопрос времени. И хотя до конца года осталось всего три недели, этот эпохальный уровень, скорее всего, будет взят уже в новом, 2019 году. Но пробитие отметки 67 с третьей попытки до конца года, похоже, все же состоится.

В понедельник на фоне отсутствия значимых новостей и публикаций, мы, скорее всего, увидим продолжение положительного тренда в рубле, который наверняка захочет еще немного отыгрывать позитив итогов саммита нефтепроизводителей в Вене. Однако уже со вторника процесс пойдет на затухание.

Экономика Финансы Валютный рынок
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