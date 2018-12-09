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09.12.2018 19:34
Рубрика: Экономика

Минфин смягчился

Регионам не будут резко сокращать дотации
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Регионам смягчат ответственность за отставание от прогнозных показателей экономического развития. Проект постановления правительства об этом Минфин опубликовал для общественного обсуждения.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Речь идет о регионах, получающих дотации из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поддержка оказывается им на определенных условиях. В случае их невыполнения дотацию сокращают в размере 5 процентов от ее объема. Санкции предлагают сделать менее жесткими. Предусмотреть уменьшение объема дотаций на 1,25 процента и только тем регионам, где в течение двух последних лет прогнозные показатели доходов превышали фактические более чем на 10 процентов. Во всех остальных, как следует из проекта, при невыполнении обязательств будут применяться лишь меры дисциплинарной ответственности к чиновникам, чьи действия привели к невыполнению обязательств. Полностью освободить от санкций предлагается территории, где недавно сменились руководители.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Эксперты инициативу считают полезной. "В нынешних условиях выполнение показателей по экономическому развитию все больше зависит от внешних факторов, которые не могут в полной мере контролировать местные власти", - говорит вице-президент старший аналитик агентства Moody s Семен Исаков. По его словам, в большинстве регионов рост во многом сдерживается высокими реальными процентными ставками, слабым потребительским спросом, неблагоприятным инвестиционным климатом по стране в целом и миграционным оттоком. В этих условиях сокращение финансирования может только усугубить неблагоприятные тенденции. "Минфину можно было только посочувствовать. Понимая, что санкции в виде сокращения дотаций только ухудшают ситуацию, он все равно вынужден был применять их, поскольку к этому обязывает Бюджетный кодекс, - напоминает Владимир Климанов, завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС. - Вопрос изменения мер так называемого бюджетного принуждения назрел давно".

Экономика Казна Бюджеты регионов Правительство Минфин
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