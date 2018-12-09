Регионам смягчат ответственность за отставание от прогнозных показателей экономического развития. Проект постановления правительства об этом Минфин опубликовал для общественного обсуждения.

Речь идет о регионах, получающих дотации из федерального центра на выравнивание бюджетной обеспеченности. Поддержка оказывается им на определенных условиях. В случае их невыполнения дотацию сокращают в размере 5 процентов от ее объема. Санкции предлагают сделать менее жесткими. Предусмотреть уменьшение объема дотаций на 1,25 процента и только тем регионам, где в течение двух последних лет прогнозные показатели доходов превышали фактические более чем на 10 процентов. Во всех остальных, как следует из проекта, при невыполнении обязательств будут применяться лишь меры дисциплинарной ответственности к чиновникам, чьи действия привели к невыполнению обязательств. Полностью освободить от санкций предлагается территории, где недавно сменились руководители.

Эксперты инициативу считают полезной. "В нынешних условиях выполнение показателей по экономическому развитию все больше зависит от внешних факторов, которые не могут в полной мере контролировать местные власти", - говорит вице-президент старший аналитик агентства Moody s Семен Исаков. По его словам, в большинстве регионов рост во многом сдерживается высокими реальными процентными ставками, слабым потребительским спросом, неблагоприятным инвестиционным климатом по стране в целом и миграционным оттоком. В этих условиях сокращение финансирования может только усугубить неблагоприятные тенденции. "Минфину можно было только посочувствовать. Понимая, что санкции в виде сокращения дотаций только ухудшают ситуацию, он все равно вынужден был применять их, поскольку к этому обязывает Бюджетный кодекс, - напоминает Владимир Климанов, завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС. - Вопрос изменения мер так называемого бюджетного принуждения назрел давно".