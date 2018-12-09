Овечкин стал второй звездой матча НХЛ и возглавил снайперскую гонку

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел в лидеры снайперской гонки нынешнего сезона, забросив шайбу и сделав результативную передачу в матче с "Коламбусом" (4:0). Россиянин был признан второй звездой встречи.

Эта шайба стала для Овечкина 22-й в сезоне, благодаря чему он вышел на первое место в гонке снайперов. Александр оторвался от Брэйдена Пойнта ("Тампа-Бэй") и Патрика Лайне ("Виннипег") на один гол. Всего в текущем сезоне россиянин набрал 36 (22+14) очка.

К слову, Александр близок к повторению личного рекорда. В игре с "Коламбусом" он продлил результативную серию до 11 матчей, набрав на этом отрезке 16 (10+6) очков. Предыдущее достижение Овечкина по продолжительности серии с набранными очками составляло 13 встречи (сезон 2006/07).