Патрушев обсудил с премьер-министром Индии вопросы безопасности

В Нью-Дели прошли представительные российско-индийские консультации по вопросам международной безопасности и двустороннего сотрудничества. По их итогам премьер-министр Индии Нарендра Моди провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

По словам Патрушева, отношения с Индией остаются важнейшим направлением внешней политики России. При этом он подчеркнул, что неотъемлемая часть российско-индийского стратегического партнерства - насыщенный и открытый политический диалог.

Секретарь СБ РФ сообщил Моди о результатах состоявшихся накануне российско-индийских консультаций по вопросам безопасности.

Как заявил Патрушев, между Советами безопасности двух стран установились тесные доверительные отношения, а регулярные консультации и встречи проходят "на полях" многосторонних мероприятий. При этом секретарь Совбеза РФ пригласил своего индийского коллегу - советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала на юбилейную десятую конференцию высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В следующем году она пройдет в Уфе с 17 по 20 июня.

В Нью-Дели Патрушев и Довал обсудили самый широкий круг вопросов двухсторонних отношений, региональной и международной безопасности.

В частности, была затронута афгано-пакистанская тема и пути её урегулирования, а также общие вопросы борьбы с терроризмом.

По данным российского Совбеза, всего в ноябре 2018 года в 35 странах мира совершено 225 терактов, в результате которых погибло около 1,3 тысячи человек и ранено около 1,4 тысячи. Больше всего терактов совершено четырьмя террористическими организациями, запрещенными в РФ - "Исламское государство", "Движение Талибан", "Аш Шабаш" и "Боко Харам", на долю которых приходится половина терактов и 66 процентов жертв.

Для Индии борьба с терроризмом и экстремизмом - это тоже одна из актуальных тем национальной безопасности. Так, по официальным данным индийского военного командования, только в штате Джамму и Кашмир в этом году было нейтрализовано более 225 террористов.

Кроме того, во время консультаций стороны договорились об активизации межведомственного взаимодействия по ключевым проблемам обеспечения информационной безопасности, в том числе по оперативному реагированию на компьютерные инциденты.

"Господин Довал, растущие угрозы в информационной сфере диктуют необходимость тесного взаимодействия наших стран", - заметил секретарь СБ РФ.

Как рассказал корреспонденту "РГ" собеседник в российской делегации - сейчас уже налажена постоянная оперативная связь с индийскими коллегами, которая касается всех инцидентов в киберпространстве двух стран. В этой связи Россия предложила Индии прямое взаимодействие с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. Этот Центр был создан под эгидой ФСБ России для оперативного реагирования на хакерские атаки.

Во время переговоров обсуждались и перспективы взаимодействия в сфере атомной энергетики. В частности, вопросы напрямую связанные с функционированием атомной станции "Куданкулам". Как подчеркнул Патрушев, все необходимые решения по продолжению работы на площадке АЭС - были приняты совместно с индийскими партнерами.

Также стороны обсудили развитие двустороннего взаимодействия по космической проблематике. Это касается совместных программ по пилотируемой космонавтике и использования космических технологий в экономике двух стран. Поднимались вопросы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, а также противодействия наркопреступникам, которые все чаще используют криптовалюты.

Одним из ключевых вопросов прошедших встреч стало военное сотрудничество, а также общая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

Надо сказать, что визит проходил в то время когда совместные российско -индийские инициативы все чаще наталкиваются на активное противодействие Запада. Причем это касается не только военно-технического сотрудничества, но и крупных экономических проектов.

Как говорят эксперты, ключевой вызов для всего Азиатско- тихоокеанского региона сегодня исходит от политики США, которые фактически занимаются перекройкой политических и экономических процессов под свои узконациональные задачи.

Отдельно на консультациях говорили и об экономике - российская делегация предложила Индии участие в совместных бизнес-проектах на Дальнем Востоке. По данным "РГ", речь идет о возможной совместной работе по развитию нефте- и газохимии, а также лесоперерабатывающий промышленности, сельского хозяйства, алмазогранильной отрасли и металлургии.

Индийским коллегам предложили в этой связи принять участие в создании совместных производств и сервисных компаний, ориентированных в том числе на экспорт в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кстати, ожидается, что в следующем году пятый юбилейный Восточный экономический форум посетит представительная делегация Индии во глава с премьер-министром Нарендра Монди.