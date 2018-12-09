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09.12.2018 18:05
Рубрика: Экономика

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Пенсии военным, пожарным и полицейским переведут на карты "Мир" за полтора года
Текст: Игорь Зубков
В ближайшие полтора года банки переведут на карты "Мир" выплаты пенсий военным, пожарным, сотрудникам органов внутренних дел, ФСИН, Росгвардии и наркоконтроля. Перевод начнется с 1 февраля 2019 года, а после 1 июля 2020 года эти выплаты на карты международных платежных систем станут невозможны, следует из постановления правительства от 1 декабря № 1466.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В этот же срок, к середине 2020 года, как того требует принятый в 2017 году закон, должен быть завершен обмен карт Visa и MasterCard на карты "Мир" у "гражданских" пенсионеров, получающих пенсии из Пенсионного фонда РФ, - в отличие от бюджетников, их переводят на "Мир" более плавно, по мере истечения срока действия имеющихся у них на руках карт. Новые пенсионеры получают только "Мир". Такой же порядок с 1 февраля 2019 года будет действовать в отношении выплат по закону о военных пенсиях (от 12 февраля 1993 № 4468-1). Выпуск и обслуживание карт "Мир" для военных будет бесплатным, так же как и для "гражданских" пенсионеров.

Пенсионная карта "Мир" для военных будет бесплатной, она может быть кобейджинговой и бесконтактной
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Карты "Мир" заработают в Турции

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии минобороны, МВД и ряда других силовых ведомств. Они не упомянуты в законе о переводе выплат бюджетникам на "Мир", но тот оставляет правительству право по согласованию с ЦБ дополнять перечень выплат, идущих только через "Мир". Правительство впервые воспользовалось такой возможностью. "У военных пенсионеров будет возможность оформить для получения выплат кобейджинговую карту (т.е. совместную карту двух платежных систем - "Мир" и одной из международных: Maestro, Union Pay или JCB, - которой можно расплачиваться не только в нашей стране, но и за рубежом), если банк, в котором они получают пенсию, уже осуществляет выпуск таких карт, - объясняет представитель Национальной системы платежных карт (оператор карт "Мир"). - Карта также может быть бесконтактной, к выпуску таких карт "Мир" уже приступили многие банки, в том числе крупнейшие". С точки зрения держателя карты ключевое требование - бесконтактный модуль, чтобы не приходилось вводить пин-код даже при небольших покупках.

У военных пенсионеров также сохраняется возможность получать пенсию наличными.

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