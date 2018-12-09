Правозащитные и гуманитарные организации, в том числе "Врачи без границ" (MSF), приняли решение прекратить сотрудничество со скандальным кораблем Aquarius ("Водолей"). Это судно потрепало нервы странам Средиземноморья, в частности, вызывая раздражение в Риме и Афинах и запомнившись исключительно тем, что помогало нелегальным мигрантам, скопом привозя их в страны юга Европы.

В настоящее время судно заблокировано во французском порту Марсель, так как в конце сентября лишилось своей панамской регистрации. С тех пор никто не хочет предоставлять "Водолею" свой флаг. В ноябре итальянские правоохранительные органы обвинили MSF в незаконном сбросе токсичных отходов в портах на юге Италии и распорядились арестовать судно при его появлении на Апеннинах. Прокуратура сицилийской Катаньи выдвинула версию, что экипаж "Водолея" и его сестринское судно VOS Prudence незаконно сбрасывали потенциально опасные медицинские отходы в море в период с января 2017 года по май 2018 года. В них, в частности, находились шприцы, с помощью которых брали анализы у мигрантов, болеющих тяжелыми заболеваниями, включая малярию и ВИЧ. По данным Агентства ООН по миграции (Международной организации по миграции (МОМ), в этом году количество погибших мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Африки и Ближнего Востока, снизилось до двух тысяч во многом из-за того, что спецслужбам ряда стран удалось разрушить сети контрабандистов в Ливии, являющейся ключевой отправной точкой для беженцев из стран Африки.