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09.12.2018 20:50
Рубрика: Экономика

В обход всех правил

Почему племзавод в Ставропольском крае удерживает за собой не принадлежащий ему земельный участок
Текст: Виктория Ельник
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
ЗАО "Племенной завод имени Калягина" в Ипатовском районе Ставропольского края более пяти лет пытается отсудить участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 31 000 га, находящийся в госсобственности. Пока Арбитражный суд Ставропольского края рассматривает нескончаемые ходатайства и новые иски, землей вовсю пользуется племзавод.

Как сообщает одно из местных сетевых изданий, в его распоряжении оказался иск, поданный в октябре 2016 года минимуществом к ЗАО "Племенной завод имени Калягина". Племзавод проиграл суд, земельный спор 2016 года решен в пользу Ставропольского края, иными словами, государства. Однако племзавод участок не освободил и начал подавать регулярные иски, не имеющие принципиального значения по существу спора. А вместе с ними и ходатайства об обеспечительных мерах на землю, тем самым делая невозможным исполнение решения суда по передаче участка в госсобственность.

Имеет смысл добавить, что в период спора земельный участок был передан из ведения РФ в собственность Ставропольского края. Однако это решение к настоящему времени не исполнено в силу затянувшихся судебных тяжб и законодательных уловок.

Подобная ситуация вызывает кучу вопросов. Есть несколько аргументов, которые просто невозможно проигнорировать. Во-первых, участок, который принадлежит государству, остается в руках племзавода. Во-вторых, племзавод пользуется участком, похоже, не имея на это достаточных юридических оснований. Вызывает удивление решение Арбитражного суда, который, с одной стороны, удовлетворил требования регионального минимущества истребовать земельный участок, а с другой, не снял обеспечительные меры, которые не позволяют администрации это самое судебное решение исполнить и вернуть в собственность земельный участок, которым племзавод продолжает пользоваться вопреки всему.

Участок, который должен быть передан государству, остается в руках племзавода. Он пользуется землей, не имея на это достаточных юридических оснований

Схожая ситуация сложилась и при рассмотрении другого дела в Ставропольском краевом суде. Получается, что принятым по делу апелляционным определением суд создал прецедент, которым фактически одобрил схему предоставления земельных участков в аренду, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения в обход установленной законом публичной процедуры предоставления земельных участков? Так что же - любой гражданин или юридическое лицо могут получить участок, принадлежащий государству, в обход всех правил? Тогда в чем же роль судов?

Подобные действия с землей - препятствие для всех аграриев. Проблема неновая и всегда актуальная. Остается надеяться, что закон восторжествует, а крупный земельный участок будет приносить в бюджет края положенный доход.

Экономика АПК
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