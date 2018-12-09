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09.12.2018 01:24
Рубрика: В мире

Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения. Такую версию озвучил начальник полицейского управления Анконы Оресте Капоказа.

Фото: REUTERS/Yves Herman
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У входа в клуб расположена небольшая конструкция в виде моста, которая пересекает овраг. Это конструкция и обрушилась вместе с посетителями, выбежавшими в панике из заведения. Итальянские СМИ сделали вывод, что те, кто остались в клубе, где был распылен газ из баллончика, были в большей безопасности, чем те, кто первыми добрались до запасного выхода, пишет  РИА Новости.

Напомним, в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте погибли шесть человек - пятеро несовершеннолетних и взрослая женщина, пришедшая на концерт со своим ребенком. Около 60 человек госпитализированы, 12-13 из них находятся в тяжелом состоянии. По данным очевидцев, причиной паники стало применение перцового баллончика одним из посетителей.

Сейчас на месте работают следователи. Предполагается, что на концерте присутствовало слишком много зрителей, на такое количество клуб рассчитан не был.

В мире Европа Италия РГ-Фото РГ-Видео
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