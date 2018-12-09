Польский суд отменил декоммунизацию улиц Варшавы

Высший административный суд Польши отклонил кассационные жалобы воеводы варшавского региона Здислава Шиперы. Он стремился оспорить решение суда о том, чтобы 44 улицам столицы были возвращены прежние названия, которых они лишились в процессе начатой в стране так называемой декоммунизации. В том числе суд потребовал вернуть столице прежнюю Аллею Народной армии, которую успели переименовать в Аллею Леха Качиньского, бывшего президента Польши, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году.

Разумеется, в стороне от этого решения суда не остался и Институт национальной памяти, который, по сути, и стал инициатором декоммунизации. Его руководство сразу обратилось к варшавским властям с требованием не возвращать улицам города старые названия. Они, мол, символизируют закабаление Польши.

Власти Варшавы, в свою очередь, не стали высказываться на эту тему и сослались на Совет столицы, в компетенции которого и находится в том числе наименования улиц и площадей.

- Каждый гражданин обязан уважать решения суда, - сказала газете "Речь Посполита" глава совета Ева Малиновска-Групиньска. - Меня удивляет, что институт призывает игнорировать эти решения.

Удивляет и упорство, с каким Институт национальной памяти пытается провести в жизнь свою идею декоммунизации. Видимо, с памятью у него не все в порядке. Ну как можно включать в перечень декоммунизируемых объектов, помимо тысяч и тысяч переулков, улиц, площадей, еще и более 450 советских памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной армии.

Кстати, не все в Польше прислушиваются к утратившим память сотрудникам института. Так, в субботу, как сообщает РИА Новости, в населенном пункте Горынь Лодзинского воеводства после реставрации открыли памятник на могиле советских военнопленных - это двухметровая стела из терразита. В верхней части - изображение пятиконечной звезды, в нижней - текст на польском языке: "Место, освященное кровью 700 российских граждан, взятых в плен и зверски убитых гитлеровскими оккупантами в 1942-1944 годах. Вечная им память".