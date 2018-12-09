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09.12.2018 21:35
Рубрика: В мире

Едины в форме

Порошенко бравирует дружбой с нацистами
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Пресс-служба президента Порошенко опубликовала на его странице отчет о встрече с бойцами десантно-штурмовой бригады из Житомирской области. На групповой фотографии со "штурмовиками" у третьего от президента бойца на груди красовался шеврон 3-й дивизии СС "Мертвая голова", а эта символика строго запрещена не только в ЕС, но и формально на Украине.
На "семейном" фото Порошенко со "штурмовиками", у третьего от президента бойца на груди различим шеврон дивизии СС "Мертвая голова". Фото: Facebook.com/Петро Порошенко На "семейном" фото Порошенко со "штурмовиками", у третьего от президента бойца на груди различим шеврон дивизии СС "Мертвая голова". Фото: Facebook.com/Петро Порошенко
На "семейном" фото Порошенко со "штурмовиками", у третьего от президента бойца на груди различим шеврон дивизии СС "Мертвая голова". Фото: Facebook.com/Петро Порошенко

То, что немецкие нацисты прошлого века в современной украинской идеологии являются героями и примерами для подражания, давно не секрет для наблюдателей. Так, каратели из батальона "Айдар" в 2014 году надевали на себя шевроны 36-й дивизии СС "Дирлевангер". При обилии незаконных вооруженных формирований на территории Украины неудивительно, что некоторые боевики взяли себе за образец доблести и патриотизма - 3-ю дивизию "Мертвая голова", сформированную из охраны концлагеря "Дахау". Нынешним украинским неонацистам эта дивизия не чужда вдвойне: самолет с ее первым командиром Теодором Эйке - основателем всей системы нацистских концлагерей, был сбит советскими зенитчиками под Харьковом в 1943 году.

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком"

Другое дело, что впервые президент "европейской страны" на официальной фотографии позирует рядом с неонацистами, которые - и это нужно подчеркнуть - служат в элитных частях украинской армии. Порошенко этим подает сигналы местным нацистам - "я свой", и западным коллегам - "нечего стесняться". Действительно, невозможно быть русофобом наполовину: все начавшие обвинять Россию в своих бедах неизбежно возвращаются к истокам - концлагерю Дахау и отрядам СС.

Тем временем

Назначенный Петром Порошенко на 15 декабря "Объединительный собор отцов нации" под предводительством присланного из Стамбула экзарха снова может быть перенесен. Как сообщает осведомленное украинское издание "Зеркало недели", в так называемом "киевском патриархате" (УПЦ КП) не согласны с предлагаемым "сверху" уставом "единой поместной православной украинской церкви" (ЕППУЦ) и готовят для экуменического патриарха Варфоломея, руководящего процессом из Стамбула, неприятные сюрпризы. Так, по информации журналистов, главный украинский раскольник - лжепатриарх Филарет - может в последний момент потребовать изменить формат мероприятия и, пользуясь тем, что собор будет проходить на его территории, отобрать у Порошенко и Варфоломея бразды правления в ЕППУЦ.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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