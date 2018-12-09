Президент Судана прибыл в Беларусь с официальным визитом

Официальный визит главы Судана Омара Хасана Ахмеда аль-Башира начался в столицу Беларуси в воскресенье, 9 декабря, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В понедельник программой визита предусматриваются переговоры Александра Лукашенко с президентом Судана во Дворце Независимости в узком и расширенном составах. Главы государств подробно обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года, а также последующих белорусско-суданских контактов.

Кроме того, в центре внимания будут и перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества в сферах промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, добычи полезных ископаемых, в гуманитарной области. На переговорах будут обсуждены и вопросы политического взаимодействия между Минском и Хартумом и международная проблематика.

По информации пресс-службы, с 2017 года белорусской и суданской сторонами "прорабатываются и реализуются несколько совместных проектов в областях добычи полезных ископаемых, промышленной кооперации, энергетики, АПК, поставок сельскохозяйственной, дорожно-строительной и грузовой техники и оборудования, белорусской мебели". Кроме того, изучаются и возможности участия белорусских организаций в строительных проектах на территории Судана, ведется работа над продвижением образовательных услуг.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Омар Хасан Ахмед аль-Башир примут по итогам переговоров совместное заявление. В их присутствии стороны подпишут ряд международных документов о сотрудничестве в различных областях.

Программой официального визита запланировано участие лидера Судана в церемонии официального открытия посольства в РБ и встреча с высокими должностными лицами.