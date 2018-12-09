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09.12.2018 13:12
Рубрика: В мире

Пропавшую кандидатку на титул "Мисс Вселенная" нашли в Таиланде

Текст: Оксана Грибанова

Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.

Фото: REUTERS/ Jason Lee
Фото: "Мисс мира - 2018" стала мексиканка

Ранее сообщалось, что девушка пропала по пути в Бангкок и не выходит на связь с организаторами.

Выяснилось, что Эстер Бангура отказалась от самолета и еще 3 декабря отправилась в Таиланд на лодке. Дорога заняла несколько дней.

Зарубежные фотографы засняли представительницу Сьерра-Леоне около гостиницы в Бангкоге, передают "Вести". Почему случилось недопонимание между ней и организаторами, не сообщается.

Напомним, финал "Мисс Вселенная - 2018" состоится 16 декабря. Как пояснили в руководстве конкурса, Эстер Бангура в нем участвовать не будет.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Общество Ежедневник Светская хроника
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