Пропавшую кандидатку на титул "Мисс Вселенная" нашли в Таиланде

Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.

Ранее сообщалось, что девушка пропала по пути в Бангкок и не выходит на связь с организаторами.

Выяснилось, что Эстер Бангура отказалась от самолета и еще 3 декабря отправилась в Таиланд на лодке. Дорога заняла несколько дней.

Зарубежные фотографы засняли представительницу Сьерра-Леоне около гостиницы в Бангкоге, передают "Вести". Почему случилось недопонимание между ней и организаторами, не сообщается.

Напомним, финал "Мисс Вселенная - 2018" состоится 16 декабря. Как пояснили в руководстве конкурса, Эстер Бангура в нем участвовать не будет.