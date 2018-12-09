Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции

Обвиняя Россию в каких-либо международных скандалах, Украина расширяет границы абсурда. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Париже.

"Кроме как в Киеве, эту чушь нигде не услышать", - написал сенатор в своем Twitter.

Он предположил, что тому, кто решил бы сейчас объяснить "желтым жилетам" на Елисейских полях, что их протесты организовали российские спецслужбы, "в лучшем случае надавали бы по физиономии", поскольку это нанесли бы оскорбление в адрес лидеров протестов.

Пушков назвал подобную риторику Киева "новой песней" и расширением "границ абсурда".

Известно: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире - протесты во Франции или Брекзит в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 декабря 2018 г.