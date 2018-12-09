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09.12.2018 18:18
Рубрика: Власть

Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции

Обвиняя Россию в каких-либо международных скандалах, Украина расширяет границы абсурда. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Париже.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Кроме как в Киеве, эту чушь нигде не услышать", - написал сенатор в своем Twitter.

Он предположил, что тому, кто решил бы сейчас объяснить "желтым жилетам" на Елисейских полях, что их протесты организовали российские спецслужбы, "в лучшем случае надавали бы по физиономии", поскольку это нанесли бы оскорбление в адрес лидеров протестов.

Пушков назвал подобную риторику Киева "новой песней" и расширением "границ абсурда".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Отношения России и Украины
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