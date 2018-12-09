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Рубрика: Власть

Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, упрекнувшего россиян в отсутствии благодарности бизнесменам. По мнению сенатора, эти слова лишь обостряют отношения между обществом и бизнесом.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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По мнению Пушкова, Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу, поскольку благодарности со стороны большей части общества его призыв не увеличит. «Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить предпринимателей за то, что бизнес отстроил страну, восстановил разрушенные советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет. "Это все сделали те, кого общество называет олигархами... другого слова даже не придумали", - цитирует Чубайса РИА Новости.

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