Пушков: Слова Чубайса обостряют отношения между обществом и бизнесом

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса, упрекнувшего россиян в отсутствии благодарности бизнесменам. По мнению сенатора, эти слова лишь обостряют отношения между обществом и бизнесом.

По мнению Пушкова, Чубайс напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу, поскольку благодарности со стороны большей части общества его призыв не увеличит. «Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", - написал Пушков в Twitter.

Ранее Анатолий Чубайс заявил, что россияне должны поблагодарить предпринимателей за то, что бизнес отстроил страну, восстановил разрушенные советские предприятия, вернул людям зарплаты и наполнил бюджет. "Это все сделали те, кого общество называет олигархами... другого слова даже не придумали", - цитирует Чубайса РИА Новости.