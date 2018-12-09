В Кремлевском дворце прошла церемония награждения Премией Русского географического общества. Семь лучших проектов в области экологии, образования, географии, медиа и даже интернет-логистики получили по полмиллиона рублей.

Президент Владимир Путин вручил одну из премий - в номинации "Лучшая экспедиция по России". Ее получил Игорь Спириденко, руководитель проекта "Борт Тюрикова. Возвращение", по эвакуации из тундры самолета Douglas C 47 - единственного целого ленд-лизовского борта в России. "Спасибо РГО за возможность служить России!" - поблагодарил лауреат.

"Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлеченности своим делом - это мужества требует, - заметил глава государства. - Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно, - продолжил он. - Потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности".

Путин призвал популяризировать результаты работы исследователей и рассказал, как только что поздравлял героев: "Огромный зал, и сидят там много людей. Каждый из них... заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна, а мы там знаем только единицы. А на их примере, на примере их жизни, безусловно, нужно воспитывать молодых людей. Также надо воспитывать на материалах, которые вы делаете, наших людей всех возрастов", - подчеркнул он и призвал СМИ, деятелей культуры, кино и телевидения "вплетать" это в сетку вещания, показывать - "это чрезвычайно интересно".

Президент обратил внимание на прозвучавший на церемонии рассказ про первобытного художника в пещерах Испании. "Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны, - сказал он. - Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких ученых там нет, никто об этом не знает". "У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем,- заметил он. - Нужно знать".

Владимир Путин: Такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем... Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности

В кулуарах лауреаты и гости общались друг с другом, знакомились. Ксения Гущина из Уфы. Илья Попов приехал из Казани. Раньше они ни разу не виделись. Их объединил проект "Гудсерфинг". Что это такое? Международное сообщество волонтеров. Интернет-платформа, где собираются все желающие помочь и те, кому эта помощь просто необходима. Илья - основатель этого сервиса. "Гудсерфинг" получил премию в номинации "Лучший молодежный проект".

От "Гудсерфинга" дорожка "пошла" к восстановлению затопленного храма-маяка в Крохине, что на Вологодчине. Там как раз сошлись меридианы и параллели интернет-сообщества и храма Рождества Христова. 45 волонтерских экспедиций вытащили храм из тлена. Лучшим образовательным проектом в области географии признан "Всероссийский заповедный урок". При поддержке минприроды и минобрнауки занятия прошли в 20 тысячах школ. Это только начало. Научным проектом года стал "Цифровой гербарий МГУ". Специалисты считают, что это прорыв. Миллион образцов, и все в свободном доступе. Было чему удивиться - загадочная Молога восстала из-под воды. Подводные исследователи тысячи раз опускались на дно Рыбинского водохранилища. Когда-то по плану электрификации Мологу с селами затопили. Ребята с дотошностью восстановили в 3D-проекции фундамент усадьбы Мусиных-Пушкиных, набережную и другие объекты. За это премия в номинации "Лучший историко-культурный проект".

Медиапроектом достойным премии признан фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни". Председатель жюри специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вручая премию, заметил, что голосовали по-честному. Поэтому трудно было. Очень трудно. Все такие талантливые, прорывные. И особенно благодарил всех тех, кто остался без премии, но дела свои делал по-честному.