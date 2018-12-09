Президент Владимир Путин вручил одну из премий - в номинации "Лучшая экспедиция по России". Ее получил Игорь Спириденко, руководитель проекта "Борт Тюрикова. Возвращение", по эвакуации из тундры самолета Douglas C 47 - единственного целого ленд-лизовского борта в России. "Спасибо РГО за возможность служить России!" - поблагодарил лауреат.
"Сейчас говорили и о флоре, и о фауне, о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлеченности своим делом - это мужества требует, - заметил глава государства. - Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи; когда начали уже с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А ребята жили там семь месяцев, рядом с ними совсем. Это очень интересно, захватывающе и очень полезно, - продолжил он. - Потому что такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем. Это позволяет нам быть крепче изнутри. Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности".
Путин призвал популяризировать результаты работы исследователей и рассказал, как только что поздравлял героев: "Огромный зал, и сидят там много людей. Каждый из них... заслуживает того, чтобы о нем знала вся страна, а мы там знаем только единицы. А на их примере, на примере их жизни, безусловно, нужно воспитывать молодых людей. Также надо воспитывать на материалах, которые вы делаете, наших людей всех возрастов", - подчеркнул он и призвал СМИ, деятелей культуры, кино и телевидения "вплетать" это в сетку вещания, показывать - "это чрезвычайно интересно".
Президент обратил внимание на прозвучавший на церемонии рассказ про первобытного художника в пещерах Испании. "Я часто бываю в разных уголках нашей огромной страны, - сказал он. - Горный Алтай. Не пещера, просто огромный камень. Наскальные рисунки древнего художника с изображением зверей, птиц и так далее. Никаких ученых там нет, никто об этом не знает". "У нас очень много того, чего мы не знаем, но с чем мы живем,- заметил он. - Нужно знать".
В кулуарах лауреаты и гости общались друг с другом, знакомились. Ксения Гущина из Уфы. Илья Попов приехал из Казани. Раньше они ни разу не виделись. Их объединил проект "Гудсерфинг". Что это такое? Международное сообщество волонтеров. Интернет-платформа, где собираются все желающие помочь и те, кому эта помощь просто необходима. Илья - основатель этого сервиса. "Гудсерфинг" получил премию в номинации "Лучший молодежный проект".
От "Гудсерфинга" дорожка "пошла" к восстановлению затопленного храма-маяка в Крохине, что на Вологодчине. Там как раз сошлись меридианы и параллели интернет-сообщества и храма Рождества Христова. 45 волонтерских экспедиций вытащили храм из тлена. Лучшим образовательным проектом в области географии признан "Всероссийский заповедный урок". При поддержке минприроды и минобрнауки занятия прошли в 20 тысячах школ. Это только начало. Научным проектом года стал "Цифровой гербарий МГУ". Специалисты считают, что это прорыв. Миллион образцов, и все в свободном доступе. Было чему удивиться - загадочная Молога восстала из-под воды. Подводные исследователи тысячи раз опускались на дно Рыбинского водохранилища. Когда-то по плану электрификации Мологу с селами затопили. Ребята с дотошностью восстановили в 3D-проекции фундамент усадьбы Мусиных-Пушкиных, набережную и другие объекты. За это премия в номинации "Лучший историко-культурный проект".
Медиапроектом достойным премии признан фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни". Председатель жюри специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, вручая премию, заметил, что голосовали по-честному. Поэтому трудно было. Очень трудно. Все такие талантливые, прорывные. И особенно благодарил всех тех, кто остался без премии, но дела свои делал по-честному.
Президент пообщался с девочкой, которой помог побывать на "Мосфильме"
Президент России Владимир Путин в субботу поговорил по телефону с девочкой Вероникой, которой ранее обещал исполнить мечту - увидеть, как делается кино.
О желании ребенка глава государства узнал 5 декабря на форуме добровольцев, где был представлен проект "Мечтай со мной", в рамках которого любой желающий может исполнить мечту тяжело больных детей. Тогда Путин собрал все оставшиеся к его приходу конверты с желаниями. Он пообещал Веронике устроить экскурсию на "Мосфильм".
В субботу девочка побывала киностудии. Как рассказал директор концерна Карен Шахназаров, экскурсия произвела большое впечатление на Веронику и ее близких. А режиссер Никита Михалков позвал их в театр.
Владимир Путин позвонил Веронике и спросил, нравится ли ей столица. Девочка рассказала о своих впечатлениях и поблагодарила президента.
"Я знаю, что у тебя будет большая программа в Москве. Передавай, пожалуйста, большой привет и сестричке своей, маме и папе. Поздравляю тебя с наступающим Новым годом", - сказал глава государства и поинтересовался здоровьем девочки. "Как ты себя чувствуешь? Все в порядке? Давай, моя хорошая, я тебя обнимаю и крепко целую, желаю тебе здоровья", - сказал глава государства.
Глава государства выступил на приеме по случаю Дня Героев Отечества
"Героизм, самопожертвование ради товарищей - эти качества в нашем национальном характере... Именно такой народ, народ-герой осваивал земли государства Российского, отражал нашествия и агрессии, приносил свободу другим народам, - подчеркнул президент. - Когда солдаты идут в жестокий бой, жертвуя собой, когда спасатели выручают детей, когда космонавты и моряки прокладывают новые маршруты, они меньше всего думают о своих героических делах, о том, что совершают настоящий подвиг. Они просто исполняют свой долг". "Причем делают это так, как велит их совесть, память предков, напутствия, воспитание родителей, наставников", - добавил он.
"В этой неразрывной связи поколений, в моральной и духовной силе - нерушимость и непобедимость российских героев, нашего народа. И так было во все исторические времена", - отметил Владимир Путин.
Россия вспоминает "легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны, тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и сейчас воюет в Сирии", продолжил глава государства. "Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою - погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил, помним тех, кого уже нет рядом с нами", - заметил он.
Путин уверен, что этот праздник будет и впредь одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России.
Речь президента на церемонии была лаконичной. "График сегодняшней работы, и в том числе и протокольных встреч, не дает мне возможности побыть с вами побольше и подольше в этой замечательной праздничной обстановке", - заметил он. "Но я не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, за благополучие, ваше благополучие и благополучие ваших близких. За великую Россию, за великий многонациональный российский народ", - заключил он.