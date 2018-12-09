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09.12.2018 21:23
Рубрика: В мире

"Героев" освистали

Проукраинским активистам не удалось сорвать концерт ансамбля Александрова в Польше
Текст: Александр Алексеев, Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Легендарный военно-музыкальный ансамбль имени Александрова продолжит гастроли в Польше, несмотря на инцидент, который накануне произошел во время его концерта в городе Быдгощ. После того как артисты закончили исполнять "Танец с саблями", небольшой паузой воспользовались двое местных активистов, выскочивших на сцену с антироссийскими плакатами и проукраинскими лозунгами. Однако зал их освистал, а охрана довольно оперативно вывела за кулисы.
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После того как устроителям провокации не удалось сорвать концерт, они попытались провести пикет в фойе. Однако его никто не заметил, а нарушителей попросили покинуть помещение. "Никаких проблем нет, мы продолжим наши выступления. Тур проходит с успехом, а это был первый и единственный инцидент, который ни на что не повлияет. Тем более что зрители нас поддержали", - подтвердил в воскресенье "РГ" начальник ансамбля Геннадий Саченюк. Впереди еще пять концертов в разных городах Польши, где коллектив всегда принимают очень тепло.

Напомним, Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, отмечающий в этом году 90-летний юбилей, возобновил концертную деятельность после огромной трагедии: 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе над Черным море погибли 64 его участника вместе с художественным руководителем, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым. Гибель половины творческого коллектива ансамбля, выдающихся музыкантов и артистов, стала невосполнимой утратой.

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