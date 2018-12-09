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09.12.2018 20:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Переехали Оку

Южный обход Калуги соединил три федеральные трассы
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
Открыто движение на всей протяженности южного обхода Калуги, который строили три года.

Проект был разбит на три этапа. И завершающим была прокладка трассы и строительство моста через Оку на участке Секиотово - Анненки.

Это третий мост через Оку, который обеспечивает транспортную доступность растущего микрорайона Правобережье. Здесь к 2021 году, по прогнозам специалистов, будет проживать около 200 тысяч человек (сейчас примерно 80 тысяч).

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Общая протяженность южного обхода Калуги - 21 километр. Его примечательность в том, что он соединил три федеральные трассы: подъезд к Калуге от трассы М-3 "Украина", Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань и Р-92 Калуга - Перемышль - Белев - Орел. Развязки на нескольких уровнях и отсутствие светофоров не будут тормозить потоки автомобилей. Также ввод новой автодороги снизит нагрузку на уличную сеть Калуги за счет вывода за пределы города 80 процентов транзитных потоков.

Строительство объекта начали в июле 2015 года. Проект реализован на принципах софинансирования с федеральными властями. Из федерального бюджета в качестве межбюджетных трансфертов на строительство было направлено 11,5 миллиарда рублей. Они проходили через Федеральное дорожное агентство.

Росавтодор последовательно реализует политику господдержки дорожного хозяйства регионов. Так, в прошлом году размер федеральной помощи субъектам превысил объемы финансирования строительства федеральных трасс. В этом году, учитывая все целевые программы, общий объем трансфертов регионам составляет почти 136 миллиардов рублей.

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Татьяна Шадрина
Экономика Транспорт Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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