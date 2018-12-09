На прошлой неделе в "Экспоцентре" завершила свою работу XVII Ассамблея "Здоровье Москвы". В ней приняли участие более 3 тысяч специалистов в различных областях медицины и здравоохранения. По их выступлениям можно было судить, как далеко вперед шагнула столичная медицина за последние годы.

Николай Плавунов, главный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф департамента здравоохранения Москвы, в частности, сообщил, что бригады "скорой помощи" сейчас прибывают на ДТП всего за 7,7 минуты. К пациентам с инфарктами - за 10,7, с инсультами - за 10,8, а в среднем, чтобы прибыть к больному, медикам требуется 12 минут. И это при том, что в день в службу Станции скорой и неотложной медпомощи им. А.С. Пучкова поступает в около 15 тысяч звонков, а за год - около 5,5 миллиона. Из них 17 процентов - это вызовы к детям, а 41 процент - к людям старшего возраста - 41%.

Вдвое выросла в Москве и выживаемость недоношенных детей. "Это соответствует показателям ведущих зарубежных стран", - отметил в своем выступлении руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. По его словам, в городе успешно проводится работа по созданию комплексной системы медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. Перинатальные центры столицы за несколько лет оснащены современным оборудованием, в них внедрены самые эффективные методики выхаживания и лечения недоношенных детей. Благодаря этому удается спасти жизнь абсолютному большинству малышей: выживает почти 93% таких новорожденных.

- Неонатальная служба Москвы включает в себя единую информационную сеть кабинетов пренатальной диагностики, где врачи проводят обследования плода еще во время беременности, - рассказал Валерий Горев, главный неонатолог департамента здравоохранения Москвы.- В системе столичного здравоохранения действуют также четыре перинатальных центра, где возможен полный цикл выхаживания недоношенных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела - весом от 500 граммов до килограмма.

Новые технологии широко применяются и при лечении взрослых. Лишь за последние три года, например, сделано около 1,9 тысячи операций на гамма-ноже. Нейрохирург департамента здравоохранения города Андрей Гринь рассказал:

- Нейрохирурги Москвы владеют всеми современными технологиями в своей специальности. Главное при проведении операций на головном мозге - не повредить здоровые участки, для этого мы используем высокоточные методы: микрохирургию, нейронавигацию, стереотаксис, гамма-нож и роботизированные технологии. В этом году у нас появилась роботизированная установка для проведения операций на головном мозге - первая в России и Европе. Она позволила выполнить первую в стране нейрохирургическую операцию с использованием робота несколько месяцев назад в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Роботов применяют и хирурги городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого, где с 2014 года работает Центр оперативной робот-ассистированной и реконструктивной урологии. Здесь выполнено уже более 2 тысяч операций. Руководитель Центра Дмитрий Пушкарь подчеркнул, что их клиника оснащена роботическим комплексом da Vinci, предназначенным для расширения возможностей хирурга. Робот имеет четыре руки-манипулятора, которыми управляет хирург, следя за ходом операции на специальном экране в 3D-изображении, что обеспечивает максимальную точность при выполнении операции.

- Операционная бригада нашего Центра, по оценкам зарубежных коллег, входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводивших онлайн-операции при помощи роботов, - отметил Дмитрий Пушкарь.

Роботы помогают и врачам спинального центра больницы N 67 им. Л.А. Ворохобова. Здесь с их помощью проводится более тысячи высокотехнологичных операций на позвоночнике. Дмитрий Дзукаев, руководитель городского центра спинальной нейрохирургии больницы N 67 рассказал, что у клиники нет аналогов не только в России, но и за рубежом. Его основной профиль - хирургическое лечение дегенеративных заболеваний и травм позвоночника, такие операции составляют до 80% всех хирургических вмешательств.