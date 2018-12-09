На уборку улиц Москвы от снега вывели 6,5 тысячи единиц техники

На борьбу с последствиями снегопада, который обрушился на Москву в воскресенье, столичные коммунальщики направили 6,5 тысячи единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, до 20:00 может выпасть до 4 см снега. При этом после полуночи снегопад продолжится и к утру выпадет еще до 2-3 см снега. Таким образом, всего за сутки в Московском регионе может выпасть десятая часть месячной нормы осадков.

По словам Петра Бирюкова, сейчас в городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств и других территорий.

"Все снегосплавные пункты полностью готовы к приему и утилизации снега", - подчеркнул он.

Ранее МЧС предупредило о гололеде и мокром снеге в столице. В центре погоды "Фобос" отмечают, что снег будет идти с небольшими перерывами до утра понедельника. В свою очередь Гидрометцентр России объявил в столичном регионе на 9 и 10 декабря "желтый" уровень погодной опасности. По их прогнозам, снегопад будет сопровождаться ростом температуры. К вечеру воскресенья в Москве потеплеет до минус 1 - минус 3 градусов, а в ночь на понедельник возможны оттепели. На дорогах и тротуарах будет скользко.

Из-за непогоды Центр организации дорожного движения призвал водителей быть внимательными, осторожными и соблюдать скоростной режим.