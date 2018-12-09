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09.12.2018 15:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Собянин: Москвичей заботит тема сохранения культурного наследия

Текст: Ангелина Зеленькова

Сохранения культурного наследия Москвы - одна из самых обсуждаемых тем у жителей столицы. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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По его словам, москвичи активно обсуждают темы реставрации и сохранения исторического наследия города. Судьба объектов культурного наследия волнует жителей столицы, они готовы обсуждать и даже выступать с протестами, если что-то идет не так. "Очень хорошо, что часть из них не только протестует или волнуется, но и своими руками воссоздает исторические ценности, - заметил глава города. - Многолетние работы последних лет соединились в одном - и реставрация, и освещение, наведение порядка, реконструкция, благоустройство". Мэр добавил, что в городе удалось создать неповторимую атмосферу, которую замечают и москвичи, и гости столицы.

Также Сергей Собянин добавил, что с Русской православной церковью (РПЦ) была создана программа, по которой выделяются гранты на реконструкцию памятников и церквей города. А главными объектами реставрации в городе, по словам мэра, стали сооружения ВДНХ - "Золотой колос" и павильон "Космос". Градоначальник признался, что еще несколько лет назад сложно было представить, что эти объекты можно было возродить, а теперь это одно из самых популярных мест в Москве. "Павильон "Земледелие", который был в плачевном состоянии, куски лепнины, штукатурки падали на землю. Мы не закончили еще реставрацию, но уже видно, что дело движется к концу", - отметил Сергей Собянин.

Напомним, всего за 2011-2018 годы в Москве отреставрировали 1167 объектов культурного наследия. Работу над 184 из них завершили в этом году. А 6 декабря Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса "Московская реставрация - 2018". Лауреатами стали 46 специалистов и организаций, занимающиеся реставрацией 23 объектов культурного наследия.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Охрана и продажа памятников
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