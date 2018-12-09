Интерес к путешествиям в Москву постоянно растет - турпоток год от года увеличивается минимум на 10%. В этом году на итоговые показатели влияет и чемпионат мира по футболу, который FIFA признала лучшим в истории. По прогнозу столичных властей, за год Москва отчитается о рекордных показателях - 22,9 млн туристов, что на 1,3 млн больше, чем в 2017 году, и на 3,9 млн, чем в 2016 году. Поддержать стремительные темпы роста и пригласить еще больше иностранных гостей поможет смягчение визового режима, в частности с помощью использования электронных виз, считают эксперты.

На ЧМ-2018 иностранные фанаты со всего мира приезжали в Москву без виз, с паспортом болельщика. Остальные - 19,8 млн туристов - ехали с разными целями. На городские праздники и фестивали, по делам и бизнесу, к родным, отдохнуть с детьми, на обучение и лечение. Даже не располагая большими средствами, путешественники едут в Москву независимо от времени года и отлично проводят время. Но чтобы попасть в российскую столицу, им нужно пройти сложную процедуру оформления визы. "Европейцам или туристам из США, которые хотят въехать в Россию, требуется пройти примерно те же процедуры, что и российским туристам при получении их визы, - рассказал "РГ" гендиректор интернет-сервиса для путешественников Biletix Игорь Константинов. - Но если россияне к этому привыкли, то для интуристов, у которых большой выбор безвизовых стран, бюрократические сложности в получении российской визы становятся нередко причиной отказа от поездки в Москву". По словам эксперта, туристическая отрасль давно призывает власти облегчить визовый режим для иностранных туристов, в результате чего можно смело рассчитывать на 10%-ный рост турпотока. Выступает за это и правительство Москвы. В частности, недавно на заседании "круглого стола" Совета Федерации, посвященном использованию электронных виз для иностранцев, с предложением включить Москву и Санкт-Петербург в число регионов, куда можно будет приезжать по ним, выступила глава Комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. А еще в октябре говорил о необходимости смягчить визовый режим для иностранцев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Для оформления электронной визы требуется три-четыре дня

Напомню, Россия выдает электронные визы бесплатно, не более чем за 4 дня. Для ее получения не нужно приглашений, подтверждения бронирования отелей или других документов, подтверждающих цель поездки в Россию. Разрешение на въезд действует 30 дней и позволяет находиться по ней в течение восьми дней. В России программа выдачи электронных виз работает с 1 августа 2017 года. Получить российскую визу онлайн и бесплатно могут граждане 18 стран, но пока им доступны только несколько регионов - Приморский край, Камчатка и Сахалин. С 1 июля 2019 года по электронной визе можно будет попасть и в Калининград.